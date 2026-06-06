RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3348334933503351
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 06:54

  Bolt написав:
Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎


Той Володимир не приховував свою точну адресу.
Від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.
Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.

Я не дивився всі його репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.

Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12150
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4378 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 07:11

  akurt написав:
  Bolt написав:
Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎


Той Володимир не приховував свою точну адресу. Я навіть дивися на мапах Гугл.
А від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.
Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.

Я не дивився всі репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.

Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні?

35 миль, тобто 56 км, а до Стрія в основному після Миколаїва дорога по рівнині йде. Я його будинок був навіть на Гугломапі знайшов.
Ні, з новыми сусідами ще не було.
Цікава серія в нього недавно було, як чувак апартаменти фліпав. За 4,5 місяці десь 30 кує заробив до податків
Bolt
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 07:41

  akurt написав:Я не дивився всі його репортажі

подивіться уважно, як люди гроші заробляють на нерухомості або іншою працею. Може, й самі кудись працевлаштуєтесь і перестанете бруднити папір, себто стукати лапками по клавіатурі?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23388
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1850 раз.
Подякували: 2607 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3348334933503351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.