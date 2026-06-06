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#<1 ... 3350335133523353> Додано: Суб 06 чер, 2026 11:24 Water написав: Ви кого найняли, це був будівельник? Ні. Всі так працюють це смішно, будівельник у суботу приїхав до вас за годину їзди в одну сторону? А німці дійсно наймають БУДІВЕЛЬНИКІВ, які працюють наприклад з 7:00 до 16:00 з перервою на обід. Ви кого найняли, це був будівельник? Ні. Всі так працюють це смішно, будівельник у суботу приїхав до вас за годину їзди в одну сторону? А німці дійсно наймають БУДІВЕЛЬНИКІВ, які працюють наприклад з 7:00 до 16:00 з перервою на обід.



Так я найняв будівельника який працює вже більше 20 років в будівництві.

Якось ви категорично щось стверджуєте не знаючи дійсного стану речей. Так я найняв будівельника який працює вже більше 20 років в будівництві.Якось ви категорично щось стверджуєте не знаючи дійсного стану речей. Хомякоид Повідомлень: 2951 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3298 раз. Подякували: 547 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 11:29 Frant написав: Хомякоид написав: Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно. Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.

тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно?

Без виплати податків державі, як в Україні?

А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?

Перепрошую за питання, німецьких порядків я не знаю. Раніше у них був орднунг і дисципліна. Після приєднання Східної Німеччини до ФРН - зараз я в цьому не впевнений. тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно?Без виплати податків державі, як в Україні?А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?Перепрошую за питання, німецьких порядків я не знаю. Раніше у них був орднунг і дисципліна. Після приєднання Східної Німеччини до ФРН - зараз я в цьому не впевнений.



Масово так роблять. Як в східних так і в західних землях.

Інфа сотка. Мене місцеві навчили.

В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.

Хто пише інше відірваний від життя. Масово так роблять. Як в східних так і в західних землях.Інфа сотка. Мене місцеві навчили.В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.Хто пише інше відірваний від життя. Хомякоид Повідомлень: 2951 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3298 раз. Подякували: 547 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 11:53 Хомякоид написав: Масово так роблять. Мене місцеві навчили.

В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.

Хто пише інше відірваний від життя. Масово так роблять. Мене місцеві навчили.В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.Хто пише інше відірваний від життя.

Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно.

Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна. Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно.Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна. Water Повідомлень: 4285 З нами з: 06.03.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 11:56 Water написав: won написав: А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь. А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь.

Вельмишановний пане won, ви забули на якій гілці ви знаходитесь. Вельмишановний пане won, ви забули на якій гілці ви знаходитесь.

Ну точно не на гілці чиновників, де вони б один одного хвалили. В усьому нормальному реальному світі чиновники - це паразити, які займаються бюрократією, особенно в Німеччині. І альтруїстичного бажання платити ідіотські податки і страховки ні в кого не виникає здорового.

Всього недоброго.



Frant написав: А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?

А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?

Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини. Ну точно не на гілці чиновників, де вони б один одного хвалили. В усьому нормальному реальному світі чиновники - це паразити, які займаються бюрократією, особенно в Німеччині. І альтруїстичного бажання платити ідіотські податки і страховки ні в кого не виникає здорового.Всього недоброго.Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини. Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 11:58, всього редагувалось 1 раз. won Повідомлень: 347 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 11:57 Хомякоид написав: Water написав: Ви кого найняли, це був будівельник? Ні. Всі так працюють це смішно, будівельник у суботу приїхав до вас за годину їзди в одну сторону? А німці дійсно наймають БУДІВЕЛЬНИКІВ, які працюють наприклад з 7:00 до 16:00 з перервою на обід. Ви кого найняли, це був будівельник? Ні. Всі так працюють це смішно, будівельник у суботу приїхав до вас за годину їзди в одну сторону? А німці дійсно наймають БУДІВЕЛЬНИКІВ, які працюють наприклад з 7:00 до 16:00 з перервою на обід.



Так я найняв будівельника який працює вже більше 20 років в будівництві.

Якось ви категорично щось стверджуєте не знаючи дійсного стану речей. Так я найняв будівельника який працює вже більше 20 років в будівництві.Якось ви категорично щось стверджуєте не знаючи дійсного стану речей.

Тобто, цей будівельник- юрособа, ви його знайшли не на ФБ. Він виконав роботи, надав гарантію, вам виставив рахунок і ви цей рахунок сплатили налом, сам рахунок зберігаєте?

Якщо це так- то дійсно я не правий.

Але ще раз, такого у будівельників не буває.

UPD: Будівельник, 20 років у бізнесі, 15 ойро за годину, субота, година їзди в одну сторону, 9 годин працювать, він вам просто розсміється в очі. Тобто, цей будівельник- юрособа, ви його знайшли не на ФБ. Він виконав роботи, надав гарантію, вам виставив рахунок і ви цей рахунок сплатили налом, сам рахунок зберігаєте?Якщо це так- то дійсно я не правий.Але ще раз, такого у будівельників не буває.UPD: Будівельник, 20 років у бізнесі, 15 ойро за годину, субота, година їзди в одну сторону, 9 годин працювать, він вам просто розсміється в очі. Water Повідомлень: 4285 З нами з: 06.03.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:00 Water написав: Тобто, цей будівельник- юрособа, ви його знайшли не на ФБ. Він виконав роботи, надав гарантію, вам виставив рахунок і ви цей рахунок сплатили налом, сам рахунок зберігаєте? Тобто, цей будівельник- юрособа, ви його знайшли не на ФБ. Він виконав роботи, надав гарантію, вам виставив рахунок і ви цей рахунок сплатили налом, сам рахунок зберігаєте?

Дядя Петя, ти тойво?

Нахріна мені будівельник-юрособа в приватний будинок, нахріна мені рахунки зберігати, шоб шо? Шоб було чим одзвітувать в державу?

Он люди-практики кажуть, що без цього всього маразму все нормально і так працює.



Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.



Закругляйтесь. Дядя Петя, ти тойво?Нахріна мені будівельник-юрособа в приватний будинок, нахріна мені рахунки зберігати, шоб шо? Шоб було чим одзвітувать в державу?Он люди-практики кажуть, що без цього всього маразму все нормально і так працює.Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.Закругляйтесь. Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 12:05, всього редагувалось 2 разів. won Повідомлень: 347 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:02 won написав: Frant написав: А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?

А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?

Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини. Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини.

Тому ми так і живем. Сподіваюсь особисто ви не в Європі. Тому ми так і живем. Сподіваюсь особисто ви не в Європі. Water Повідомлень: 4285 З нами з: 06.03.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:03 Water написав: won написав: Frant написав: А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?

А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?

Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини. Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини.

Тому ми так і живем. Сподіваюсь особисто ви не в Європі. Тому ми так і живем. Сподіваюсь особисто ви не в Європі.

Європа нам, якщо що - вороги наразі: і по ставленню до українців, і по тому, що вони - єдині хочуть продовження війни.

Тому ще раз: всього вам недоброго особисто. І всім єврочиновникам заодно. Європа нам, якщо що - вороги наразі: і по ставленню до українців, і по тому, що вони - єдині хочуть продовження війни.Тому ще раз: всього вам недоброго особисто. І всім єврочиновникам заодно. won Повідомлень: 347 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:04 Water написав: Хомякоид написав: Масово так роблять. Мене місцеві навчили.

В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.

Хто пише інше відірваний від життя. Масово так роблять. Мене місцеві навчили.В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.Хто пише інше відірваний від життя.

Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно.

Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна. Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно.Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна.

Мені льникт шукати, на Ютубі канал Германец, живе в невеличкому містечку і НРВ,зварювальником. Була серія, як він з дружиною білили. за гроші квартиру якимсь знайомим. Або як він, ремонтував комусь машину, чуть не службовому гаражі. Головне придивитись, що до чого вюі не клацати дзьобом. Мені льникт шукати, на Ютубі канал Германец, живе в невеличкому містечку і НРВ,зварювальником. Була серія, як він з дружиною білили. за гроші квартиру якимсь знайомим. Або як він, ремонтував комусь машину, чуть не службовому гаражі. Головне придивитись, що до чого вюі не клацати дзьобом. Bolt Повідомлень: 3925 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:04 won написав: Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.

Закругляйтесь. Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.Закругляйтесь.

Для чого у цій гілці ви пишете за Україну, чи ви за москальщину? Тоді звісно особисто для вас це еміграція. Для чого у цій гілці ви пишете за Україну, чи ви за москальщину? Тоді звісно особисто для вас це еміграція. Water Повідомлень: 4285 З нами з: 06.03.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3350335133523353> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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