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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Авангард

Банк Авангард
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Банк Авангард 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 01:22

  Amethyst написав:Вони ж не використовують карткові рахунки від слова взагалі. А Меморандум стосується тільки карткових рах-ів

Це ж не привід не штрафувати банку, особливо, коли маєш зуб на власників. Тим більше, що поняття "картковий рахунок" у нас давно немає, а 2620 - це кошти на вимогу ФО. А ФО - це апріорі дроп, хіба буває інакше?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 08:01

  klug написав:
  Amethyst написав:Вони ж не використовують карткові рахунки від слова взагалі. А Меморандум стосується тільки карткових рах-ів

Це ж не привід не штрафувати банку, особливо, коли маєш зуб на власників. Тим більше, що поняття "картковий рахунок" у нас давно немає, а 2620 - це кошти на вимогу ФО. А ФО - це апріорі дроп, хіба буває інакше?

Логично :P :P
Але у банки і ІКУ чудовий штат юристів, ще тітонька Го постаралася :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:33

  Amethyst написав:Логично
Але у банки і ІКУ чудовий штат юристів, ще тітонька Го постаралася

На стільки чудовий, що шукають нового власника, бо не змогли відмазвти поточних...
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:38

  klug написав:
  Amethyst написав:Логично
Але у банки і ІКУ чудовий штат юристів, ще тітонька Го постаралася

На стільки чудовий, що шукають нового власника, бо не змогли відмазвти поточних...
Я щось вірю, що це відмазка така для рахулятора :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 3456
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