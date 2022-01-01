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Банк Авангард
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2026 01:22
Amethyst написав:
Вони ж не використовують карткові рахунки від слова взагалі. А Меморандум стосується тільки карткових рах-ів
Це ж не привід не штрафувати банку, особливо, коли маєш зуб на власників. Тим більше, що поняття "картковий рахунок" у нас давно немає, а 2620 - це кошти на вимогу ФО. А ФО - це апріорі дроп, хіба буває інакше?
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Додано: Суб 06 чер, 2026 08:01
klug написав: Amethyst написав:
Вони ж не використовують карткові рахунки від слова взагалі. А Меморандум стосується тільки карткових рах-ів
Це ж не привід не штрафувати банку, особливо, коли маєш зуб на власників. Тим більше, що поняття "картковий рахунок" у нас давно немає, а 2620 - це кошти на вимогу ФО. А ФО - це апріорі дроп, хіба буває інакше?
Логично
Але у банки і ІКУ чудовий штат юристів, ще тітонька Го постаралася
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Додано: Суб 06 чер, 2026 12:33
Amethyst написав:
Логично
Але у банки і ІКУ чудовий штат юристів, ще тітонька Го постаралася
На стільки чудовий, що шукають нового власника, бо не змогли відмазвти поточних...
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Додано: Суб 06 чер, 2026 12:38
klug написав: Amethyst написав:
Логично
Але у банки і ІКУ чудовий штат юристів, ще тітонька Го постаралася
На стільки чудовий, що шукають нового власника, бо не змогли відмазвти поточних...
Я щось вірю, що це відмазка така для рахулятора
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