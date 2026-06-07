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Бетон написав:Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное.
Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу». «Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують. Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми, А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок? Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»
Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу". В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справи https://forbes.ua/svit/196-mlrd-mlrd-na ... 2023-11267" Так що не треба узагальнювати що ніхто.
на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех швейцарцы в 2016 году отклонили безусловный базовый доход. Люди здравом уме поняли, чтобы профинансировать эту лавочку, государству придется залезть в карман к каждому работающему. Никто платить налоги так почему-то не хочет.
Миллиардер сам решает, куда направить деньги, и сам контролирует результат. Более того, в тех же США пожертвования в фонды это легальный способ снизить налогооблагаемую базу
Hotab написав:Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу». «Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують. Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми, А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок? Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»
Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу". В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справи https://forbes.ua/svit/196-mlrd-mlrd-na ... 2023-11267" Так що не треба узагальнювати що ніхто.
на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех
Це де? Якраз в Швейцарії планують піднять ПДВ на 0.8% для підвищення обороноздатності країни, у т.ч. кіберзахист. Що таке ПДВ думаю знаєте, але голосування коли, в 27 році? Планують з 28 піднять, якщо люди проголосують.
Бетон написав:на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех
Ні:
У Швейцарії провалили голосування за податок у 50% на спадщину багатіїв Швейцарські громадяни на загальнонаціональному референдумі рішуче відкинули ініціативу щодо запровадження драконівського податку на спадщину для надбагатих резидентів. Пропозиція, яка мала на меті вилучати половину статків мільйонерів при передачі у спадок, не знайшла підтримки в жодному кантоні країни. За підрахунками, податок торкнувся б лише близько 2 500 осіб — це найбагатші 0,03% населення Швейцарії. https://minfin.com.ua/ua/2025/12/01/163433270/
Бетон написав:Миллиардер сам решает, куда направить деньги, и сам контролирует результат. Более того, в тех же США пожертвования в фонды это легальный способ снизить налогооблагаемую базу
Результат так, а зниження податків то навряд при такому розкладі: