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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2026 08:48
Під завдатком вже відповіли.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 09:50
smdtranz написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodatsya-kvartira-st-panske-ID10vkPm.html
вот еще объект уникальный. локация!
не Киев, конечно
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Faceless
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:50
smdtranz написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodatsya-kvartira-st-panske-ID10vkPm.html
вот еще объект уникальный. локация!
не Киев, конечно
З самого початку про локацію ...
Дуже на любителя )
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pesikot
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Додано: Суб 06 чер, 2026 15:17
pesikot
там есть непреодолимые минусы — это то, что это квартира — по факту полдома. не снесешь толком и свое не построишь.
и второе — жители, выкидывающие мусор прямо под ноги или в Днепр (классика любого села)
а остальное это уже субъективно
ну и ценник высокий для такого
но другого такого места нет)
в качестве дачи для любителей рыбалки и романтики, а в плане бизнеса под посуточную сдачу ну или открыть там ресторан с видом, думаю зашло бы
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smdtranz
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Додано: Суб 06 чер, 2026 15:42
smdtranz написав:pesikot
там есть непреодолимые минусы — это то, что это квартира — по факту полдома. не снесешь толком и свое не построишь.
и второе — жители, выкидывающие мусор прямо под ноги или в Днепр (классика любого села)
а остальное это уже субъективно
ну и ценник высокий для такого
но другого такого места нет)
в качестве дачи для любителей рыбалки и романтики, а в плане бизнеса под посуточную сдачу ну или открыть там ресторан с видом, думаю зашло бы
Я думав то прикол, Попівка ж затоплене село
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Faceless
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Додано: Суб 06 чер, 2026 17:52
smdtranz написав:pesikot
там есть непреодолимые минусы — это то, что это квартира — по факту полдома. не снесешь толком и свое не построишь.
и второе — жители, выкидывающие мусор прямо под ноги или в Днепр (классика любого села)
а остальное это уже субъективно
ну и ценник высокий для такого
но другого такого места нет)
в качестве дачи для любителей рыбалки и романтики, а в плане бизнеса под посуточную сдачу ну или открыть там ресторан с видом, думаю зашло бы
Вот тебе твой собственный бизнес-план, вперёд )
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pesikot
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:51
надабрать, особливо цоколь зараз мастхев
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flyman
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:55
smdtranz написав:pesikot
там есть непреодолимые минусы — это то, что это квартира — по факту полдома. не снесешь толком и свое не построишь.
и второе — жители, выкидывающие мусор прямо под ноги или в Днепр (классика любого села)
а остальное это уже субъективно
ну и ценник высокий для такого
но другого такого места нет)
в качестве дачи для любителей рыбалки и романтики, а в плане бизнеса под посуточную сдачу ну или открыть там ресторан с видом, думаю зашло бы
думаю, потенціал є, але на майбутнє, колись потім
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flyman
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_Klim
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