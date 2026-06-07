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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 чер, 2026 05:23
Water написав:
Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини.
Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.
Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.
Также не может продать себе.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 05:28
flyman написав: rjkz написав: Frant написав:
Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.
А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.
До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.
Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?
Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?
"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!
Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"
Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"?
По его мнению, Украина недогосударство.
У меня противоположное мнение.
То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет.
Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива.
Ватного-ватного франта.
Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки.
Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА.
А про демократичну демократичність мера NY.
Варто нагадати, як в 2019-2022 наш ухилянт-графоман иоаив за нікчемного "бубочку" з його єрмакамт, Богдана ми і міндичами, підтримував корупцію і дику недосвідченість аферистів і пройдисвітів-обіцяльників. Після 2022 з'ясувалось, що він втік в США, залишивши в Києві 4 (чотири) діючих орендних квартири.
Питання - хто повинен воювати, щоб ці квартири й далі йому приносили прибуток - вельми не подобається йому та його однодумцям.
Стосовно російської мови. Багато хто "звик" до неї. Насамперед це мова імперії, мова її пропаганди, мова надуманого "вялічія".
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Додано: Пон 08 чер, 2026 05:31
Сибарит написав: Water написав:
Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини.
Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.
Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.
Также не может продать себе.
В українських реаліях - довірена особа при купівлі продажу, якщо вона на стороні продавця - забирає собі пачку/чемодан доларів чи євро. Що буде далі, чи дійдуть ці долари чи євро до власне продавця - невідомо.
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