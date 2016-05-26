RaifHelp написав:ukr0014959 Добрий день! Ліміти згідно з Меморандумом: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119 встановлюються виключно на перекази фізичним особам. Платежі на користь юридичних осіб не підпадають під його дію. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
А чи підпадають під цей ліміт перекази на свої (тобто між однаковими ІПН) рахунки в інших банках?
RaifHelp написав:Amethyst Перекази на свої рахунки, але в іншому банку підпадають під дію лімітів Меморандуму. Але в межах Райфу - ні. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
А можете сказати де в якому пункті, абзаці Меморандуму сказано про таке підпадіння? Я не бачив в Меморандумі такої вимоги, тому вважаю це суб'єктивним рішенням самого банку, яке не вказано в його Оферті(ДКБО).
Amethyst написав:А можете сказати де в якому пункті, абзаці Меморандуму сказано про таке підпадіння? Я не бачив в Меморандумі такої вимоги, тому вважаю це суб'єктивним рішенням самого банку, яке не вказано в його Оферті(ДКБО).
Меморандум так сформулирован, что банк что угодно может засчитывать. А скоро ещё новая редакция, где подчеркнут, что и на юриков тоже надо...
Кстати, в любом случае "меморандумные" лимиты - это произвол от банка. Меморандум - это же не требование НБУ. Просто теперь у этого произвола появилось ещё одно название.
moveton написав:Кстати, в любом случае "меморандумные" лимиты - это произвол от банка. Меморандум - это же не требование НБУ. Просто теперь у этого произвола появилось ещё одно название
Семе так, фактично, у рамках картельної змови банки вирішили обмежити, гарантоване ЦК, право людини розпоряджатися вкладеними коштами. Навіть ліміти НБУ неодноразово визнавалися судами незаконними, а тут взагалі купка суб'єктів господарювання, без владних повноважень. Але від того не легше...
Amethyst Добрий день! На сайті банку (https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119) викладено інформацію щодо обмежень: "Перекази між власними рахунками, відкритими в одному банку не обмежуються (включаючи операції переказів з картки на картку та IBAN перекази)". Інформація, що висвітлена на сайті НБУ (https://surl.li/kpbtco ): "Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу". З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp написав:викладено інформацію щодо обмежень
так я ж і кажу, що обмежень на переказ на власні рахунки в інші банки немає, а Райф чогось це ОБ-МЕ-ЖУЄ...чи просто жує, мабуть
ПС. Я ж не про це питав, пані фахівець! Ото для чого ви переводите час нашої шановної спільноти на цю нікчемну відповідь?! Краще проконсультуйтесь зі своїми юристами, як вони трактують обмеження на перекази в Меморандумі, як ці обмеження співвідносяться з вашим ДКБО, з Законом о банках, з Конституцією. Причому у відповіді хотілося би побачити посилання на конкретні статті, пп, параграфи відповідних правових актів
Ці обмежені закупили рекламу кредитки. А як відомо, з вулиці новим клієнтам ще й з підтвердженим доходом не дають навіть мінімалку КЛ. Спочатку квест відкрий дебетку, а потім у тебе рулєтка з кредитною пропозицією. Здається, тут недобросовістна реклама - тебе заманюють на кредитку, а по факту напихують дебетку. Такий собі загін оленів
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