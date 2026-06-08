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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3358335933603361> Додано: Нед 07 чер, 2026 22:45 TUR написав: :D rjkz написав: Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того. Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.



Причем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите :DПричем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите



скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.

Оснований для обилечивания - несколько (писали - с десяток); уплата/взыскание штрафа - не является индульгенцией от следующего "обилечивания"...



Недавно наткнулся на в/ролик, в котором бывший наш (т.е., лишенный гражданства Украины по личному заявлению гражданин Германии) прибыв в Украину - оказался разыскиваемым тцк уклонистом, и будучи отмобилизованным - ускоренно отправлен в лагерь несмотря на возражения, что он лишен украинского гражданства. Пришел на ум "бородатый анекдот"-ужастик про гитлеровца перед шеренгой плененных красноармейцев. Получив от очередного бойца негативный ответ на вопрос: "Комсомолец?" последовало указание: "Принять в комсомол и расстрелять!". скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.Оснований для обилечивания - несколько (писали - с десяток); уплата/взыскание штрафа - не является индульгенцией от следующего "обилечивания"...Недавно наткнулся на в/ролик, в котором бывший наш (т.е., лишенный гражданства Украины по личному заявлению гражданин Германии) прибыв в Украину - оказался разыскиваемым тцк уклонистом, и будучи отмобилизованным - ускоренно отправлен в лагерь несмотря на возражения, что он лишен украинского гражданства. Пришел на ум "бородатый анекдот"-ужастик про гитлеровца перед шеренгой плененных красноармейцев. Получив от очередного бойца негативный ответ на вопрос: "Комсомолец?" последовало указание: "Принять в комсомол и расстрелять!". Миша-клиент Повідомлень: 908 З нами з: 02.11.08 Подякував: 46 раз. Подякували: 112 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 22:54 Миша-клиент написав: скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь. скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.

Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув.

PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував. Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув.PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував. Water Повідомлень: 4301 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 23:01 TUR написав: :D rjkz написав: Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того. Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.

Причем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите :DПричем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите



Загрузить?

А зачем? Загрузить?А зачем? rjkz

Повідомлень: 18596 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8932 раз. Подякували: 5678 раз. Профіль 14 10 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 23:09 Water написав: Миша-клиент написав: скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь. скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.

Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув.

PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував. Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув.PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував.



Ну, если по доверенности - то можно (для этого - не обязательно записываться в очередь в укр.консульство - можно и у местного нотариуса с последующим апостилированием и переводом на украинский (минимум апостиля если текст доверенности сделан нотариусом из наших). Хотя депутаты все активнее пропагандируют распространение на уклонистов режима злостных алиментщиков-прочих должников с лишением их ряда прав, начиная с водительских (или заканчивая ими, с какой стороны посмотреть)... Ну, если по доверенности - то можно (для этого - не обязательно записываться в очередь в укр.консульство - можно и у местного нотариуса с последующим апостилированием и переводом на украинский (минимум апостиля если текст доверенности сделан нотариусом из наших). Хотя депутаты все активнее пропагандируют распространение на уклонистов режима злостных алиментщиков-прочих должников с лишением их ряда прав, начиная с водительских (или заканчивая ими, с какой стороны посмотреть)... Миша-клиент Повідомлень: 908 З нами з: 02.11.08 Подякував: 46 раз. Подякували: 112 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 23:20 лікувати зуби, заодно ... Миша-клиент написав: Water написав: Миша-клиент написав: скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь. скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.

Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув.

PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував. Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув.PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував.



Ну, если по доверенности - то можно (для этого - не обязательно записываться в очередь в укр.консульство - можно и у местного нотариуса с последующим апостилированием и переводом на украинский (минимум апостиля если текст доверенности сделан нотариусом из наших). Хотя депутаты все активнее пропагандируют распространение на уклонистов режима злостных алиментщиков-прочих должников с лишением их ряда прав, начиная с водительских (или заканчивая ими, с какой стороны посмотреть)... Ну, если по доверенности - то можно (для этого - не обязательно записываться в очередь в укр.консульство - можно и у местного нотариуса с последующим апостилированием и переводом на украинский (минимум апостиля если текст доверенности сделан нотариусом из наших). Хотя депутаты все активнее пропагандируют распространение на уклонистов режима злостных алиментщиков-прочих должников с лишением их ряда прав, начиная с водительских (или заканчивая ими, с какой стороны посмотреть)...

А що як поєднати приємне з корисним.

Напр., супруга прилітає з метою медичного туризму (підлати зуби, напр.), а заодно продає квартиру по довіреності (якщо дарчу на неї в консульстві/посольстві не можна). Таким чином тема М2560 випадає з рівняння. А що як поєднати приємне з корисним.Напр., супруга прилітає з метою медичного туризму (підлати зуби, напр.), а заодно продає квартиру по довіреності (якщо дарчу на неї в консульстві/посольстві не можна). Таким чином тема М2560 випадає з рівняння. flyman

Повідомлень: 43044 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1646 раз. Подякували: 2887 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 03:43 Приємне з корисним в одному рівнянні не фігуруватимуть.

Продати за дорученням може будь-хто. Доручення може бути оформлено так, як вище дуже вірно написав Миша-клиент: у нотаріуса країни перебування.

Але людина, яка продала нерухомість за дорученням, НЕ МАЄ ПРАВА ВИВОЗИТИ ГОТІВКОВІ КОШТИ за межі України. Незважаючи на всі правильно оформлені документи.

Може вивезти тільки особисто колишній власник нерухомості.

Або особа, яка продала за дорученням - по 10 000€ за 1 виїзд.

Ну або внести на картковий рахунок для можливості купівлі кави та тістечка за кордоном. akurt

Повідомлень: 12151 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4390 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 05:23 Water написав: Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини.

Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.

Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.

Также не может продать себе. Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.Также не может продать себе. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9601 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21803 раз. Профіль 136 85 39 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 05:43 Frant написав: Сибарит написав: Water написав: Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини.

Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.

Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.

Также не может продать себе. Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.Также не может продать себе.

В українських реаліях - довірена особа при купівлі продажу, якщо вона на стороні продавця - забирає собі пачку/чемодан доларів чи євро. Що буде далі, чи дійдуть ці долари чи євро до власне продавця - невідомо. В українських реаліях - довірена особа при купівлі продажу, якщо вона на стороні продавця - забирає собі пачку/чемодан доларів чи євро. Що буде далі, чи дійдуть ці долари чи євро до власне продавця - невідомо.

Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету. Да, это обходится, деньги на счету могут задерживаться на пару секунд и даже физически не вноситься в кассу. Но реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится. Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету. Да, это обходится, деньги на счету могут задерживаться на пару секунд и даже физически не вноситься в кассу. Но реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9601 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21803 раз. Профіль 136 85 39 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 07:21 Сибарит написав: Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету.



реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету.реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится.

Та не дай бог, якщо так. Але насправді в Україні не так. Або як мінімум існує певний мінімальний рівень ціни, лише вище якого ця вимога може включатись. Принаймні на 30-40к точно нема такої вимоги.



Нема такого. Та не дай бог, якщо так. Але насправді в Україні не так. Або як мінімум існує певний мінімальний рівень ціни, лише вище якого ця вимога може включатись. Принаймні на 30-40к точно нема такої вимоги.Нема такого. won Повідомлень: 347 З нами з: 15.05.24 Подякував: 382 раз. Подякували: 61 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 07:47 won написав: Сибарит написав: Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету.



реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету.реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится.

Та не дай бог, якщо так. Але насправді в Україні не так. Або як мінімум існує певний мінімальний рівень ціни, лише вище якого ця вимога може включатись. Принаймні на 30-40к точно нема такої вимоги.



Нема такого. Та не дай бог, якщо так. Але насправді в Україні не так. Або як мінімум існує певний мінімальний рівень ціни, лише вище якого ця вимога може включатись. Принаймні на 30-40к точно нема такої вимоги.Нема такого.

https://brg.in.ua/articles/common/commo ... 0%BD%D0%BA .

Там есть упоминание постановы. Там есть упоминание постановы. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9601 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21803 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3358335933603361> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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