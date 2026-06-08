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rjkz написав:Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.
Причем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите
скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь. Оснований для обилечивания - несколько (писали - с десяток); уплата/взыскание штрафа - не является индульгенцией от следующего "обилечивания"...
Недавно наткнулся на в/ролик, в котором бывший наш (т.е., лишенный гражданства Украины по личному заявлению гражданин Германии) прибыв в Украину - оказался разыскиваемым тцк уклонистом, и будучи отмобилизованным - ускоренно отправлен в лагерь несмотря на возражения, что он лишен украинского гражданства. Пришел на ум "бородатый анекдот"-ужастик про гитлеровца перед шеренгой плененных красноармейцев. Получив от очередного бойца негативный ответ на вопрос: "Комсомолец?" последовало указание: "Принять в комсомол и расстрелять!".
Миша-клиент написав:скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.
Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув. PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував.
Миша-клиент написав:скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.
Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув. PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував.
Ну, если по доверенности - то можно (для этого - не обязательно записываться в очередь в укр.консульство - можно и у местного нотариуса с последующим апостилированием и переводом на украинский (минимум апостиля если текст доверенности сделан нотариусом из наших). Хотя депутаты все активнее пропагандируют распространение на уклонистов режима злостных алиментщиков-прочих должников с лишением их ряда прав, начиная с водительских (или заканчивая ими, с какой стороны посмотреть)...
Миша-клиент написав:скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.
Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув. PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував.
Ну, если по доверенности - то можно (для этого - не обязательно записываться в очередь в укр.консульство - можно и у местного нотариуса с последующим апостилированием и переводом на украинский (минимум апостиля если текст доверенности сделан нотариусом из наших). Хотя депутаты все активнее пропагандируют распространение на уклонистов режима злостных алиментщиков-прочих должников с лишением их ряда прав, начиная с водительских (или заканчивая ими, с какой стороны посмотреть)...
А що як поєднати приємне з корисним. Напр., супруга прилітає з метою медичного туризму (підлати зуби, напр.), а заодно продає квартиру по довіреності (якщо дарчу на неї в консульстві/посольстві не можна). Таким чином тема М2560 випадає з рівняння.
Приємне з корисним в одному рівнянні не фігуруватимуть. Продати за дорученням може будь-хто. Доручення може бути оформлено так, як вище дуже вірно написав Миша-клиент: у нотаріуса країни перебування. Але людина, яка продала нерухомість за дорученням, НЕ МАЄ ПРАВА ВИВОЗИТИ ГОТІВКОВІ КОШТИ за межі України. Незважаючи на всі правильно оформлені документи. Може вивезти тільки особисто колишній власник нерухомості. Або особа, яка продала за дорученням - по 10 000€ за 1 виїзд. Ну або внести на картковий рахунок для можливості купівлі кави та тістечка за кордоном.
Water написав:Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини.
Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу. Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца. Также не может продать себе.
В українських реаліях - довірена особа при купівлі продажу, якщо вона на стороні продавця - забирає собі пачку/чемодан доларів чи євро. Що буде далі, чи дійдуть ці долари чи євро до власне продавця - невідомо.
Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету. Да, это обходится, деньги на счету могут задерживаться на пару секунд и даже физически не вноситься в кассу. Но реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится.