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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:26

hxbbgaf

А ти, значить, не вільнолюдь, раб чи інших хочеш рабами, а сам вільнолюдь?


Я живу в правовому полі. Так спокійніше. А любителі різносторонніх відчуттів можуть жити з «червоним» резерв+, це ж їх вибір. Тільки навіщо стогнати і істерити , коли таки попадеться..
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:37

  Hotab написав:hxbbgaf

А ти, значить, не вільнолюдь, раб чи інших хочеш рабами, а сам вільнолюдь?


Я живу в правовому полі. Так спокійніше. А любителі різносторонніх відчуттів можуть жити з «червоним» резерв+, це ж їх вибір. Тільки навіщо стогнати і істерити , коли таки попадеться..

Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення. Те що обмежено придатних зробили крайніми, і нацькували військових, до яких віднесли ТЦК, на людей, це вже не в правовому полі - порушення як мінімум 2 пунктів 17 статті Конституції.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:39

Он в Миколаївському ТЦК поламали людині ребра і тримали, менти били ногою дитину інваліда, інші кричуші випадки:
https://censor.net/ua/news/4009885/u-my ... cholovikiv
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:41

hxbbgaf


Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення.


Тобі ніхто не забороняє використовувати зручну для тебе термінологію.
Ти теж ухилянт?
Але навідміну від тебе я (згідно твоєї термінології) ухилянт з багаторічною участю у захисті держави. А ти без такого. Зате показуєш пальцями на всіх навколо «он його хапайте!» 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 11:20

  Hotab написав:hxbbgaf


Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення.


Тобі ніхто не забороняє використовувати зручну для тебе термінологію.
Ти теж ухилянт?
Але навідміну від тебе я (згідно твоєї термінології) ухилянт з багаторічною участю у захисті держави. А ти без такого. Зате показуєш пальцями на всіх навколо «он його хапайте!» 😅

Так це ж ти закликаєш хапати, а не я, і ще й підтримуєш повне свавілля, он людину вбили, поламали ребра, катували, вимагали гроші, жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув, ніби ми вже повиходили із всіх конвенцій і ще й Конституцію і карний кодекс викинули на смітник? Так комусь може здатися, що ми вже під окупацію, буряти вже тут? Я за цивілізовану мобілізацію згідно із 17 статтею Конституції і з дотриманням всіх законів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 11:23

hxbbgaf

Так це ж ти закликаєш хапати


А що треба робити з тими хто переховується від конституційного обовʼязку? Додаткове молоко давати? І тебе поки не зробив справочку треба було хапати. А як ти думав? Хто за тебе має захищати державу?

жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув


Так ти мене і не бачив. Давай під їду на твою Трою, почуєш.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:27

hxbbgaf

ухилянт, як 98% населення.


Так я не зрозумів, у нас закінчуються ті, хто можуть воювати, чи «98% не воювало»? 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 22:12

  Hotab написав:hxbbgaf

ухилянт, як 98% населення.


Так я не зрозумів, у нас закінчуються ті, хто можуть воювати, чи «98% не воювало»? 😅

Хапають тих, хто не може, а хто може, он в тих джипах , якими все заставлено більше ніж до війни, але у них ксіви.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 22:17

  Hotab написав:hxbbgaf

Так це ж ти закликаєш хапати


А що треба робити з тими хто переховується від конституційного обовʼязку? Додаткове молоко давати? І тебе поки не зробив справочку треба було хапати. А як ти думав? Хто за тебе має захищати державу?

жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув


Так ти мене і не бачив. Давай під їду на твою Трою, почуєш.


Конституційний обовʼязок захищати Батьківщину там сказано (не державу, держава сприймається як владний і силовий апарат, який, навпаки, живе на наші податки і нас має захищати, а в тебе все з ніг на голову) і стосується це всіх без винятку, то чого ти не на фронті, а така підозра, що вже, взагалі, втік закордон? А є не така абстрактна, а більш конкретна стаття 17, там, взагалі, сказано, що кордони мають боронити правоохоронці і кадрові військові. і, до того ж, військові не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 10:02

стосується це всіх без винятку,



І тебе? 😅
Чи «ето другоє»? 😅

то чого ти не на фронті,



А ти? 😅

а така підозра, що вже, взагалі, втік закордон


Давай розвіємо підозру, я підʼїду на Трою завтра, втрачу годину свого
дорогоцінного часу, і все поясню. Я ж так швидко не доїду з-за кордону??


що кордони мають боронити правоохоронці і кадрові військові.



Наведи пряму цитату з Конституції чи законів України твоїх слів. І хто такі «кадрові
військові» я досі не знаю. Їх не існує.

військові не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.




1. Що забороняє Конституція

Забороняється використовувати армію як інструмент придушення громадян,
політичної боротьби, розгону мирних зібрань тощо.

Тобто ЗСУ не можуть виконувати функції поліції або карального органу щодо
населення.

2. Чи означає це, що військові взагалі не можуть обмежувати права громадян?

Ні.

Сама Конституція допускає обмеження окремих прав законом, особливо під час
воєнного стану.

Наприклад, мобілізація, військовий обов’язок, перевірка військово-облікових
документів — це обмеження певних прав, але вони встановлені законами та
Конституцією.
Hotab
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