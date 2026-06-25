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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

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#<1 ... 153154155156 Додано: Сер 24 чер, 2026 10:26 hxbbgaf



А ти, значить, не вільнолюдь, раб чи інших хочеш рабами, а сам вільнолюдь?





Я живу в правовому полі. Так спокійніше. А любителі різносторонніх відчуттів можуть жити з «червоним» резерв+, це ж їх вибір. Тільки навіщо стогнати і істерити , коли таки попадеться.. Я живу в правовому полі. Так спокійніше. А любителі різносторонніх відчуттів можуть жити з «червоним» резерв+, це ж їх вибір. Тільки навіщо стогнати і істерити , коли таки попадеться.. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19434 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 10:37 Hotab написав: hxbbgaf



А ти, значить, не вільнолюдь, раб чи інших хочеш рабами, а сам вільнолюдь?





Я живу в правовому полі. Так спокійніше. А любителі різносторонніх відчуттів можуть жити з «червоним» резерв+, це ж їх вибір. Тільки навіщо стогнати і істерити , коли таки попадеться.. Я живу в правовому полі. Так спокійніше. А любителі різносторонніх відчуттів можуть жити з «червоним» резерв+, це ж їх вибір. Тільки навіщо стогнати і істерити , коли таки попадеться..

Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення. Те що обмежено придатних зробили крайніми, і нацькували військових, до яких віднесли ТЦК, на людей, це вже не в правовому полі - порушення як мінімум 2 пунктів 17 статті Конституції. Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення. Те що обмежено придатних зробили крайніми, і нацькували військових, до яких віднесли ТЦК, на людей, це вже не в правовому полі - порушення як мінімум 2 пунктів 17 статті Конституції. hxbbgaf Повідомлень: 23476 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 10:39

https://censor.net/ua/news/4009885/u-my ... cholovikiv Он в Миколаївському ТЦК поламали людині ребра і тримали, менти били ногою дитину інваліда, інші кричуші випадки: hxbbgaf Повідомлень: 23476 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 10:41 hxbbgaf





Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення.





Тобі ніхто не забороняє використовувати зручну для тебе термінологію.

Ти теж ухилянт?

Але навідміну від тебе я (згідно твоєї термінології) ухилянт з багаторічною участю у захисті держави. А ти без такого. Зате показуєш пальцями на всіх навколо «он його хапайте!» 😅 Тобі ніхто не забороняє використовувати зручну для тебе термінологію.Ти теж ухилянт?Але навідміну від тебе я (згідно твоєї термінології) ухилянт з багаторічною участю у захисті держави. А ти без такого. Зате показуєш пальцями на всіх навколо «он його хапайте!» 😅 Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19434 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 11:20 Hotab написав: hxbbgaf





Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення.





Тобі ніхто не забороняє використовувати зручну для тебе термінологію.

Ти теж ухилянт?

Але навідміну від тебе я (згідно твоєї термінології) ухилянт з багаторічною участю у захисті держави. А ти без такого. Зате показуєш пальцями на всіх навколо «он його хапайте!» 😅 Тобі ніхто не забороняє використовувати зручну для тебе термінологію.Ти теж ухилянт?Але навідміну від тебе я (згідно твоєї термінології) ухилянт з багаторічною участю у захисті держави. А ти без такого. Зате показуєш пальцями на всіх навколо «он його хапайте!» 😅

Так це ж ти закликаєш хапати, а не я, і ще й підтримуєш повне свавілля, он людину вбили, поламали ребра, катували, вимагали гроші, жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув, ніби ми вже повиходили із всіх конвенцій і ще й Конституцію і карний кодекс викинули на смітник? Так комусь може здатися, що ми вже під окупацію, буряти вже тут? Я за цивілізовану мобілізацію згідно із 17 статтею Конституції і з дотриманням всіх законів. Так це ж ти закликаєш хапати, а не я, і ще й підтримуєш повне свавілля, он людину вбили, поламали ребра, катували, вимагали гроші, жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув, ніби ми вже повиходили із всіх конвенцій і ще й Конституцію і карний кодекс викинули на смітник? Так комусь може здатися, що ми вже під окупацію, буряти вже тут? Я за цивілізовану мобілізацію згідно із 17 статтею Конституції і з дотриманням всіх законів. hxbbgaf Повідомлень: 23476 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 11:23 hxbbgaf



Так це ж ти закликаєш хапати





А що треба робити з тими хто переховується від конституційного обовʼязку? Додаткове молоко давати? І тебе поки не зробив справочку треба було хапати. А як ти думав? Хто за тебе має захищати державу?



жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув





Так ти мене і не бачив. Давай під їду на твою Трою, почуєш. А що треба робити з тими хто переховується від конституційного обовʼязку? Додаткове молоко давати? І тебе поки не зробив справочку треба було хапати. А як ти думав? Хто за тебе має захищати державу?Так ти мене і не бачив. Давай під їду на твою Трою, почуєш. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19434 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 16:27 hxbbgaf



ухилянт, як 98% населення.





Так я не зрозумів, у нас закінчуються ті, хто можуть воювати, чи «98% не воювало»? 😅 Так я не зрозумів, у нас закінчуються ті, хто можуть воювати, чи «98% не воювало»? 😅 Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19434 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 22:12 Hotab написав: hxbbgaf



ухилянт, як 98% населення.





Так я не зрозумів, у нас закінчуються ті, хто можуть воювати, чи «98% не воювало»? 😅 Так я не зрозумів, у нас закінчуються ті, хто можуть воювати, чи «98% не воювало»? 😅

Хапають тих, хто не може, а хто може, он в тих джипах , якими все заставлено більше ніж до війни, але у них ксіви. Хапають тих, хто не може, а хто може, он в тих джипах , якими все заставлено більше ніж до війни, але у них ксіви. hxbbgaf Повідомлень: 23476 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 22:17 Hotab написав: hxbbgaf



Так це ж ти закликаєш хапати





А що треба робити з тими хто переховується від конституційного обовʼязку? Додаткове молоко давати? І тебе поки не зробив справочку треба було хапати. А як ти думав? Хто за тебе має захищати державу?



жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув





Так ти мене і не бачив. Давай під їду на твою Трою, почуєш. А що треба робити з тими хто переховується від конституційного обовʼязку? Додаткове молоко давати? І тебе поки не зробив справочку треба було хапати. А як ти думав? Хто за тебе має захищати державу?Так ти мене і не бачив. Давай під їду на твою Трою, почуєш.



Конституційний обовʼязок захищати Батьківщину там сказано (не державу, держава сприймається як владний і силовий апарат, який, навпаки, живе на наші податки і нас має захищати, а в тебе все з ніг на голову) і стосується це всіх без винятку, то чого ти не на фронті, а така підозра, що вже, взагалі, втік закордон? А є не така абстрактна, а більш конкретна стаття 17, там, взагалі, сказано, що кордони мають боронити правоохоронці і кадрові військові. і, до того ж, військові не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Конституційний обовʼязок захищати Батьківщину там сказано (не державу, держава сприймається як владний і силовий апарат, який, навпаки, живе на наші податки і нас має захищати, а в тебе все з ніг на голову) і стосується це всіх без винятку, то чого ти не на фронті, а така підозра, що вже, взагалі, втік закордон? А є не така абстрактна, а більш конкретна стаття 17, там, взагалі, сказано, що кордони мають боронити правоохоронці і кадрові військові. і, до того ж, військові не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. hxbbgaf Повідомлень: 23476 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 10:02 стосується це всіх без винятку,





І тебе? 😅

Чи «ето другоє»? 😅

то чого ти не на фронті,





А ти? 😅



а така підозра, що вже, взагалі, втік закордон



Давай розвіємо підозру, я підʼїду на Трою завтра, втрачу годину свого

дорогоцінного часу, і все поясню. Я ж так швидко не доїду з-за кордону??





що кордони мають боронити правоохоронці і кадрові військові.





Наведи пряму цитату з Конституції чи законів України твоїх слів. І хто такі «кадрові

військові» я досі не знаю. Їх не існує.



військові не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.







1. Що забороняє Конституція



Забороняється використовувати армію як інструмент придушення громадян,

політичної боротьби, розгону мирних зібрань тощо.



Тобто ЗСУ не можуть виконувати функції поліції або карального органу щодо

населення.



2. Чи означає це, що військові взагалі не можуть обмежувати права громадян?



Ні.



Сама Конституція допускає обмеження окремих прав законом, особливо під час

воєнного стану.



Наприклад, мобілізація, військовий обов’язок, перевірка військово-облікових

документів — це обмеження певних прав, але вони встановлені законами та

Конституцією. І тебе? 😅Чи «ето другоє»? 😅А ти? 😅Давай розвіємо підозру, я підʼїду на Трою завтра, втрачу годину свогодорогоцінного часу, і все поясню. Я ж так швидко не доїду з-за кордону??Наведи пряму цитату з Конституції чи законів України твоїх слів. І хто такі «кадровівійськові» я досі не знаю. Їх не існує.1. Що забороняє КонституціяЗабороняється використовувати армію як інструмент придушення громадян,політичної боротьби, розгону мирних зібрань тощо.Тобто ЗСУ не можуть виконувати функції поліції або карального органу щодонаселення.2. Чи означає це, що військові взагалі не можуть обмежувати права громадян?Ні.Сама Конституція допускає обмеження окремих прав законом, особливо під часвоєнного стану.Наприклад, мобілізація, військовий обов’язок, перевірка військово-обліковихдокументів — це обмеження певних прав, але вони встановлені законами таКонституцією. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19434 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 153154155156 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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