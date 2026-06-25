А ти, значить, не вільнолюдь, раб чи інших хочеш рабами, а сам вільнолюдь?
Я живу в правовому полі. Так спокійніше. А любителі різносторонніх відчуттів можуть жити з «червоним» резерв+, це ж їх вибір. Тільки навіщо стогнати і істерити , коли таки попадеться..
Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення. Те що обмежено придатних зробили крайніми, і нацькували військових, до яких віднесли ТЦК, на людей, це вже не в правовому полі - порушення як мінімум 2 пунктів 17 статті Конституції.
Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення.
Тобі ніхто не забороняє використовувати зручну для тебе термінологію. Ти теж ухилянт? Але навідміну від тебе я (згідно твоєї термінології) ухилянт з багаторічною участю у захисті держави. А ти без такого. Зате показуєш пальцями на всіх навколо «он його хапайте!» 😅
Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення.
Тобі ніхто не забороняє використовувати зручну для тебе термінологію. Ти теж ухилянт? Але навідміну від тебе я (згідно твоєї термінології) ухилянт з багаторічною участю у захисті держави. А ти без такого. Зате показуєш пальцями на всіх навколо «он його хапайте!» 😅
Так це ж ти закликаєш хапати, а не я, і ще й підтримуєш повне свавілля, он людину вбили, поламали ребра, катували, вимагали гроші, жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув, ніби ми вже повиходили із всіх конвенцій і ще й Конституцію і карний кодекс викинули на смітник? Так комусь може здатися, що ми вже під окупацію, буряти вже тут? Я за цивілізовану мобілізацію згідно із 17 статтею Конституції і з дотриманням всіх законів.
А що треба робити з тими хто переховується від конституційного обовʼязку? Додаткове молоко давати? І тебе поки не зробив справочку треба було хапати. А як ти думав? Хто за тебе має захищати державу?
жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув
Так ти мене і не бачив. Давай під їду на твою Трою, почуєш.
Конституційний обовʼязок захищати Батьківщину там сказано (не державу, держава сприймається як владний і силовий апарат, який, навпаки, живе на наші податки і нас має захищати, а в тебе все з ніг на голову) і стосується це всіх без винятку, то чого ти не на фронті, а така підозра, що вже, взагалі, втік закордон? А є не така абстрактна, а більш конкретна стаття 17, там, взагалі, сказано, що кордони мають боронити правоохоронці і кадрові військові. і, до того ж, військові не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.