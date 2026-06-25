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Кінто

Кінто
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 18192021

Довірили б Ви свої гроші цій компанії? (ОЦІНІТЬ рівень довіри до цієї КУА та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку)

Кінто 1.9 5 123
5 - ПОВНА ДОВІРА. Співробітничав з ними, хочу ще.
36%
44
3 - МОЖНА СПРОБУВАТИ.
38%
47
1 - НЕМАЄ ДОВІРИ. Не довірю гроші цій компанії, маю негативний досвід.
26%
32
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 16:21

  Visky написав:Підкажіть, як швидко Кінто зараховує виплати?

Погашение по ОВДП UA4000230213 (по 12.03), купленные через Дию, зашло на счет Сенса 12.03 в 14:46. Те же облигации, купленные у Сенса, так же через Дию, погасились 12.03 в 15:02.
Но гарантий не дает никто, что выплаты всегда так быстро происходят.
busypit
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 16:51

  Visky написав:Підкажіть, як швидко Кінто зараховує виплати?


Зараховує швидко, але вивід коштів на банк - в мене було чомусь аж 2 дні остнній раз (раніше Кінто автоматом слав на банк), купував в кабіні
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 09:04

Купівля облігіцій через дію у партнера Кінто! Кошти списалис

Цікавить чи багато таких ситуацій як в мене, купував військові облігації через дію у партнера Кінто 06.05.2025, спочатку висіла заявка в обробці 7-8 днів, потім я звернувся в тех підтримку дії і до кінто, на десятий день заявку відхилили, але кошти по сьогоднішній день не повернулися!? Мене дуже хвилює питання, це так довго процедура повернення коштів займає чи як це розуміти? Звертався до партнера кінто, вони просять чек у пдф форматі, у застосунку приват 24 через який пройшла оплата чек є тільки Post terminal(скріншот у вигляді яка сума і коли була списана)
До дії звісно звернувся, зареєстрували звернення і постійно пишуть очікуйте! Я не розумію вже пів місяця пройшло, а в мене ні облігацій ні коштів ((
Може хто підкаже як пришвидшити цю процедуру?
elektronic1588
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:44

  elektronic1588 написав:Цікавить чи багато таких ситуацій як в мене, купував військові облігації через дію у партнера Кінто 06.05.2025, спочатку висіла заявка в обробці 7-8 днів, потім я звернувся в тех підтримку дії і до кінто, на десятий день заявку відхилили, але кошти по сьогоднішній день не повернулися!? Мене дуже хвилює питання, це так довго процедура повернення коштів займає чи як це розуміти? Звертався до партнера кінто, вони просять чек у пдф форматі, у застосунку приват 24 через який пройшла оплата чек є тільки Post terminal(скріншот у вигляді яка сума і коли була списана)
До дії звісно звернувся, зареєстрували звернення і постійно пишуть очікуйте! Я не розумію вже пів місяця пройшло, а в мене ні облігацій ні коштів ((
Може хто підкаже як пришвидшити цю процедуру?



як вирішилось (чи не вирішилось) ваше питання?
greenozon
 
Повідомлень: 16775
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:49

Мне Кинто до сих пор бабки на Моню не залил,
это у всех так?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:14

Кінто

asti
Кінто не заплатив ще нікому :oops:
lavua67
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:49

  lavua67 написав:asti
Кінто не заплатив ще нікому :oops:
Отлегло... :) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 10:18

Re: Кінто

Кінто, гдє бабло ??!!
Ferlakur
 
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  #<1 ... 18192021
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