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Frant написав:Про що вам і вказують форумчани. Чемодан з налом, через банк - фіктивні виписки. Це наші реалії.
Повторюю: донині будь-який безробітний/пенсіонер/працюючий за мінімалку в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші?
Вы ещё помните, что мы обсуждаем проблемы продавца, а не покупателя? Про способ обхода я написал сразу, но для такой фиктивной выписки нужен счёт продавца. На самом деле, она не совсем фиктивная. Оформляется цепочка операций: 1. Перевод покупателем наличных на счёт продавца через кассу банка, в котором открыт счет. Анкету для ыинмона заполнить придется, но банку она не интересна, поскольку продавец счёт не открывает 2. Снятие наличных со счета продавцом.
Т.к. операции проводятся очень быстро, можно обойтись без внесения наличных, т.к. баланс кассы не нарушается.
Сегодня второй этап несколько проблематичен, т.к. существуют ограничения на снятие наличных.
Возможно, существуют ещё менее легальные способы, но они не позволят продавцу за декларировать сумму как полученную в результате продажи квартиры.
Frant написав:Про що вам і вказують форумчани. Чемодан з налом, через банк - фіктивні виписки. Це наші реалії.
Повторюю: донині будь-який безробітний/пенсіонер/працюючий за мінімалку в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші?
Вы ещё помните, что мы обсуждаем проблемы продавца, а не покупателя? Про способ обхода я написал сразу, но для такой фиктивной выписки нужен счёт продавца. На самом деле, она не совсем фиктивная. Оформляется цепочка операций: 1. Перевод покупателем наличных на счёт продавца через кассу банка, в котором открыт счет. Анкету для ыинмона заполнить придется, но банку она не интересна, поскольку продавец счёт не открывает 2. Снятие наличных со счета продавцом.
Т.к. операции проводятся очень быстро, можно обойтись без внесения наличных, т.к. баланс кассы не нарушается.
Сегодня второй этап несколько проблематичен, т.к. существуют ограничения на снятие наличных.
Возможно, существуют ещё менее легальные способы, но они не позволят продавцу за декларировать сумму как полученную в результате продажи квартиры.
В травні 2025 року в мене зірвалась угода по продажу квартири по дорученні. Ріелтор все підготував, за день покупці відмовились. Розрахунок мав бути в у.е. на руки. Так що рік тому були варіанти.
Розрахунок мав бути в у.е. на руки. Так що рік тому були варіанти.
«Проводка» через банк все одно робиться. Так як тема «еміграція/заробітчанстао», поверну трохи на закордон. Президент ЧГ підписав закон який зобовʼязує нотаря перевіряти що гроші покупана і продавця перемістились з рахунку на рахунок. Причому рахунки саме в банках ЧГ. «Кеш на стіл» прикривається.
Завжди захоплювала ця глобальна гра у боротьбу з відмиванням коштів. Логіка приголомшлива: якщо умовний вор чи топ-чиновник купує віллу через п'ять офшорних трастів і штат юристів усе юридично бездоганно, білі комірці тиснуть руки. Але якщо звичайний громадянин 15 років збирав долари під матрацом, щоб купити двокімнатну квартиру, він автоматично стає головною загрозою світовій фінансовій стабільності. Ці ліміти на готівку та пекельний фінмоніторинг давно перетворилися на класичне подвійне дно.
Крупна риба легко пропливає крізь діряві інституції, бо купує собі легальність. А сіточку звужують лише для того, щоб загнати в цифрове стійло звичайних людей.
Посилання на постанову 2013 року, часів Януковича. Ви серйозно? Ці постанови прописані так, що легко обходяться як представниками української Ыліти, так і простим народом. Це не боротьба з корупцією чи несплатою податків - а бутафорія, імітація. Про що вам і вказують форумчани. Чемодан з готівкою в руки, через банк - фіктивні виписки. Це наші реалії.
Повторюю: донині будь-який безробітний/пенсіонер/працюючий за мінімалку в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші? Така ситуація влаштовує всіх - і нароТ, і насамперед його Ыліту. Наслідки теж очевидні для тих, хто думає: слабкість держави, неможливість розвитку складних технологій (ракетних в тому числі), депопуляція. і тд і тп. Основна проблема цієї держави - вони (керманичі-дерибаничі) збудували тут маленький філіал Московії. Не США, не Західної Європи, а саме Московії. За московськими лекалами. Російськомовний філіал, до речі. І вони не хочуть його реорганізовувати, це їм вельми невигідно.
Сибарит написав:Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена.
з 1991 року))) ви ще скажіть, що самостійна Ыліта активно бореться з корупцією, тотальною дикою неосвіченістю і непотизмом (кумовством) Тільки чомусь у неї виходить протилежний результат.
Донині будь-який безробітний в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші? Про квартири за мільйон євро - не скажу, не знаю, не мій рівень. Проте міндічгейт (ЖК Династія в Козині) з єрмаками, чернишовими, міндичами свідчать про те, що насправді маємо лише бутафорію і імітацію боротьби з корупцією. Тому що бджоли не можуть бути проти меда, алкоголіки проти горілки, а корупціонери - проти корупції.
Бетон Між олігархом (яких один на мільйон населення) і пересічними комбайнером , найчеснішою на світі людиною , ще є десятки градацій. Серед яких є і чесно зароблені , і нечесно. І дуже-дуже нечесно. В 99% випадків введення моніторингів і обмежень ходіння кешу ніяк не створюють проблем і перешкод для людей з світлими доходами і сплаченими податками. Вище в цій темі я писав, як відреагував Аліор (Польща) на незрозумілі операції з мого боку. Вони спочатку телефонували (але не була сімка в мережі), писали терміново звʼязатися телефоном . Я не міг. Через тиждень блокнули рахунки, я поштою прислав пояснення і скріни документів, через кілька годин все розблокували.