Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.
Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
ИПСО, наверное. Хотя погодите, официальное лицо заявляет?
Нерідко після перебування у ТЦК громадяни опиняються на лікарняних ліжках із важкими травмами, і госпіталізація — це ще не найгірший фінал, - Лубінець
Людей запихають у мікроавтобуси та вивозять у невідомому напрямку, після чого родичі можуть кілька днів не мати інформації про їхнє місцеперебування.
Відомості про затриманих приховуються, і лише згодом правозахисникам вдається встановити, що людину насильно утримують у конкретному приміщенні ТЦК та СП, - повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в етері "Суспільне Студія".
"У нас є випадки, коли після цього люди просто померли... З незрозумілих причин, які, на жаль, потім навіть не вдається встановити своїми внутрішніми перевірками", - заявив він.
Омбудсмен додав, що саме цей тотальний правовий нігілізм, застосування грубої сили, незаконне утримання та смерті в ТЦК призвели до результату: громадяни України наразі банально бояться процесу мобілізації.
А местные говорили, что это из-за освещения в публичном пространстве