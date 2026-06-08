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#<1 ... 3360336133623363 Додано: Пон 08 чер, 2026 13:59 flyman написав: M-Audio написав: Hotab написав: М-аудіо вже дороспоряджався податками на власний розсуд, М-аудіо вже дороспоряджався податками на власний розсуд, І коли це я міг розпоряджатись податками на власний розсуд? Якраз навпаки -- сплачував державі те, що вона від мене вимагала, а отримав захоплення міста ворогом. Тобто держава не виконала саме те призначення, заради якої була створена, та ще й намагається покласти на мене додаткових обов'язків (яких в мене не було до того), начебто це я, а не держава, не виконав умов суспільного договору. І коли це я міг розпоряджатись податками на власний розсуд? Якраз навпаки -- сплачував державі те, що вона від мене вимагала, а отримав захоплення міста ворогом. Тобто держава не виконала саме те призначення, заради якої була створена, та ще й намагається покласти на мене додаткових обов'язків (яких в мене не було до того), начебто це я, а не держава, не виконав умов суспільного договору.



маленький шорт в тему

https://www.youtube.com/shorts/vDlpDEXZeOA маленький шорт в тему

Айтішник ФОП не в стані платити більше податку? «А то втічемо всі в Грузію»? Айтішник ФОП не в стані платити більше податку? «А то втічемо всі в Грузію»? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19290 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 14:25 slonomag написав: M-Audio написав: Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал. Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.

1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее? 1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?

Між іншим, періодично над цим думаю. Технологічні засоби зараз вже можуть забезпечити, щоб кожна людина сама особисто мала можливість брати участь у прийнятті суспільних рішень. Кожного з них, на всіх рівнях. Якщо складно, немає часу, бажання, кваліфікації -- погоджуєшся з тим, що вирішили інші. АБО делегуєш своє право прийняття рішення якійсь іншій людині на свій вибір. Будь-якій. Не депутату, що купив місце в партійних списках, а кому сам вважаєш за потрібне. Тоді ця людина буде брати участь двома голосами (або скільки ще назбирає). І, звісно, з можливістю повернути собі право участі в будь-який момент.

Не тільки ж для того технології, щоб слідкувати за всіма і рекламу впарювати. Між іншим, періодично над цим думаю. Технологічні засоби зараз вже можуть забезпечити, щоб кожна людина сама особисто мала можливість брати участь у прийнятті суспільних рішень. Кожного з них, на всіх рівнях. Якщо складно, немає часу, бажання, кваліфікації -- погоджуєшся з тим, що вирішили інші. АБО делегуєш своє право прийняття рішення якійсь іншій людині на свій вибір. Будь-якій. Не депутату, що купив місце в партійних списках, а кому сам вважаєш за потрібне. Тоді ця людина буде брати участь двома голосами (або скільки ще назбирає). І, звісно, з можливістю повернути собі право участі в будь-який момент.Не тільки ж для того технології, щоб слідкувати за всіма і рекламу впарювати. M-Audio Повідомлень: 3709 З нами з: 23.03.11 Подякував: 663 раз. Подякували: 576 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 14:40 Hotab написав: flyman написав: маленький шорт в тему

https://www.youtube.com/shorts/vDlpDEXZeOA маленький шорт в тему

Айтішник ФОП не в стані платити більше податку? «А то втічемо всі в Грузію»? Айтішник ФОП не в стані платити більше податку? «А то втічемо всі в Грузію»?

Головна економічна ціль розвитку України - залошити більше ФОПів айтішників, тоді заживуть!



А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює. Головна економічна ціль розвитку України - залошити більше ФОПів айтішників, тоді заживуть!А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює. BIGor

Повідомлень: 10692 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1532 раз. Подякували: 1954 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 14:44 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює. А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює.

Які страждальці.

І це який податок має бути, щоб йому залишилось 500 доларів? Ніби 90% оподаткування навіть Гетьманцеву ще не сниться Які страждальці.І це який податок має бути, щоб йому залишилось 500 доларів? Ніби 90% оподаткування навіть Гетьманцеву ще не сниться Faceless

Модератор Повідомлень: 37822 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8321 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 14:46 Faceless написав: BIGor написав: А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює. А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює.

Які страждальці. Які страждальці.

Ви напевно школу гуляли і були лоботрясом, якщо так зверхньо пишете? Ви напевно школу гуляли і були лоботрясом, якщо так зверхньо пишете? BIGor

Повідомлень: 10692 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1532 раз. Подякували: 1954 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 15:06 BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює. А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює.

Які страждальці. Які страждальці.

Ви напевно школу гуляли і були лоботрясом, якщо так зверхньо пишете? Ви напевно школу гуляли і були лоботрясом, якщо так зверхньо пишете?

Вам видніше Вам видніше Faceless

Модератор Повідомлень: 37822 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8321 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 15:09 спрощена система перестає бути спрощеною Faceless написав: BIGor написав: А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює. А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює.

Які страждальці.

І це який податок має бути, щоб йому залишилось 500 доларів? Ніби 90% оподаткування навіть Гетьманцеву ще не сниться Які страждальці.І це який податок має бути, щоб йому залишилось 500 доларів? Ніби 90% оподаткування навіть Гетьманцеву ще не сниться

там не тільки новий податок, а спрощена система перестає бути спрощеною, але то такі дрібниці, що можна і не згадувати там не тільки новий податок, а спрощена система перестає бути спрощеною, але то такі дрібниці, що можна і не згадувати flyman

Повідомлень: 43051 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1647 раз. Подякували: 2888 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 15:16 BIGor написав: Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів,

Який сенс вчитись на інженера, математика, фізика, хіміка, технолога, щоб потім отримувати 400 доларів/міс на руки? Який сенс вчитись на інженера, математика, фізика, хіміка, технолога, щоб потім отримувати 400 доларів/міс на руки? Frant

Повідомлень: 23387 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 15:18 M-Audio написав: slonomag написав: M-Audio написав: Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал. Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.

1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее? 1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?

Між іншим, періодично над цим думаю. Технологічні засоби зараз вже можуть забезпечити, щоб кожна людина сама особисто мала можливість брати участь у прийнятті суспільних рішень. Кожного з них, на всіх рівнях. Якщо складно, немає часу, бажання, кваліфікації -- погоджуєшся з тим, що вирішили інші. АБО делегуєш своє право прийняття рішення якійсь іншій людині на свій вибір. Будь-якій. Не депутату, що купив місце в партійних списках, а кому сам вважаєш за потрібне. Тоді ця людина буде брати участь двома голосами (або скільки ще назбирає). І, звісно, з можливістю повернути собі право участі в будь-який момент.

Не тільки ж для того технології, щоб слідкувати за всіма і рекламу впарювати. Між іншим, періодично над цим думаю. Технологічні засоби зараз вже можуть забезпечити, щоб кожна людина сама особисто мала можливість брати участь у прийнятті суспільних рішень. Кожного з них, на всіх рівнях. Якщо складно, немає часу, бажання, кваліфікації -- погоджуєшся з тим, що вирішили інші. АБО делегуєш своє право прийняття рішення якійсь іншій людині на свій вибір. Будь-якій. Не депутату, що купив місце в партійних списках, а кому сам вважаєш за потрібне. Тоді ця людина буде брати участь двома голосами (або скільки ще назбирає). І, звісно, з можливістю повернути собі право участі в будь-який момент.Не тільки ж для того технології, щоб слідкувати за всіма і рекламу впарювати.

Голосование ок, хотя там тоже есть нюансы, но допустим они решаемы. А дальше то что, кто реализацией будет заниматся? Это ведь не подъезд покрасить, где главный по дому может за свои 10к грн зп найти рабочих и все организовать.



Например решили что хотим новую школу. Тоесть надо чтобы кто-то занялся поиском строителей, контролем стройки, учетом финансов и тд. Думаю человек 10 минимум, а то и больше.



Потом надо организовать учебный процесс, кто-то его должен контролировать и тд. Тоесть еще +10 человек на зарплате.



И так мы постепенно приближаемся к тому что нам обратно нужна какая-то служба типа горадминистрации которая будет заниматься всеми этими вопросами. И так по каждому направлению: образование, медицина, безопасность и тд. И от того что вы ее назовете иначе, люди работаюшие там не поменяются - так же будут брать откаты за выбор "правильного" строителя, поставщика еды в школу и тд, и тп.



И в любом случае эти службы надо как-то содержать. Бесплатно ведь никто работать не будет. И какая вам принципиальная разница, будете ли вы платить каждый месяц фикс 10к грн на ее содержание, или это будет как сейчас какой-то % от зп? Ну кроме того что бедные платят меньше в абсолютных числах, а кто побогаче - больше. Голосование ок, хотя там тоже есть нюансы, но допустим они решаемы. А дальше то что, кто реализацией будет заниматся? Это ведь не подъезд покрасить, где главный по дому может за свои 10к грн зп найти рабочих и все организовать.Например решили что хотим новую школу. Тоесть надо чтобы кто-то занялся поиском строителей, контролем стройки, учетом финансов и тд. Думаю человек 10 минимум, а то и больше.Потом надо организовать учебный процесс, кто-то его должен контролировать и тд. Тоесть еще +10 человек на зарплате.И так мы постепенно приближаемся к тому что нам обратно нужна какая-то служба типа горадминистрации которая будет заниматься всеми этими вопросами. И так по каждому направлению: образование, медицина, безопасность и тд. И от того что вы ее назовете иначе, люди работаюшие там не поменяются - так же будут брать откаты за выбор "правильного" строителя, поставщика еды в школу и тд, и тп.И в любом случае эти службы надо как-то содержать. Бесплатно ведь никто работать не будет. И какая вам принципиальная разница, будете ли вы платить каждый месяц фикс 10к грн на ее содержание, или это будет как сейчас какой-то % от зп? Ну кроме того что бедные платят меньше в абсолютных числах, а кто побогаче - больше. slonomag Повідомлень: 805 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 216 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3360336133623363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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