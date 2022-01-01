RaifHelp
За який період зараховуються доходи для переказу? Допустимо я хочу купити бу авто за 1.5 млн у іншої фізособи, я можу підтвердити що я заробив цю суму за 3 роки. Банк випустить цю суму на іншу фізособу?
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Додано: Пон 08 чер, 2026 09:55
RaifHelp
За який період зараховуються доходи для переказу? Допустимо я хочу купити бу авто за 1.5 млн у іншої фізособи, я можу підтвердити що я заробив цю суму за 3 роки. Банк випустить цю суму на іншу фізособу?
Додано: Пон 08 чер, 2026 10:31
ну спробуйте надати Довідку про доходи за 2..3 роки, ОК-5(25 ост. років), декларацію ФОП за 2..3 роки, і такі ж довідки від сім'ї.
А можна ще зробити оплату з 3..4 різних банків по 300..500К протягом 2..3 днів, тобто надати доки в різні банки вже на менші суми доходів
Додано: Пон 08 чер, 2026 14:44
Надати то можна, але чи зараховують вони старі доходи, в цьому суть питання. Більше того що робити якщо купуєш щось ще більш цінне, наприклад житло на вторинному ринку. Ці обмеження по суті не залишають інших варіантів окрім як розрахунки поза банківським сектором за кеш, бо заводити величезну суму а потім доказувати що це чисті гроші бажаючих буде небагато.
Додано: Пон 08 чер, 2026 14:57
Re: Райффайзен Банк
На больших суммах (скажем, больше 400к за раз) не "будет", а уже много лет такое гестапо во всех банках.
Додано: Пон 08 чер, 2026 15:08
antey718 Добрий день! Основна вимога це мати документи, що підтверджують дохід. Підвищення ліміту від нерегулярних доходів, чи на здійснення окремих разових операцій - за присутності підтвердження доходу, вимоги до періоду як такого не має. Кожен випадок розглядається індивідуально. Надати документи можливо у відділенні банку, або ж на електронну пошту, що вказана за посиланням:
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Додано: Пон 08 чер, 2026 15:12
Re: Райффайзен Банк
Кент покупав авто з салону в 21 році, десь під 700К. Каса автосалона запропонувала для його готівки посередника, який за 1% перевів би всю його готівку у безготівку з проходженням фінмону
Я реалізував для кента оплату СЕПом з 4 його банків протягом 2х днів, в т.ч. і через Райф. Фінмон ніде і не збуджувався
Так, дебіхххого меНоХраНдума тоді ще небуло
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