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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3361336233633364 Додано: Пон 08 чер, 2026 17:38 flyman написав: rjkz написав: Frant написав: Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.



А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.

До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.



Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?

Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?

"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!

Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!" Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"



Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"?

По его мнению, Украина недогосударство.

У меня противоположное мнение.

То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет.

Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива.

Ватного-ватного франта. Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"?По его мнению, Украина недогосударство.У меня противоположное мнение.То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет.Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива.Ватного-ватного франта.

Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки.

Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА.

А про демократичну демократичність мера NY. Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки.Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА.А про демократичну демократичність мера NY.



Варто нагадати, як в 2019-2022 наш ухилянт-графоман топив за нікчемного "бубочку" з його єрмаками, богданами і міндичами, підтримував корупцію і дику неосвіченість чиновників, аферистів і пройдисвітів-обіцяльників. Розказував, який зе- вправний керманич і що той не винний в непідготовці до війни та відсутності власних ракет. Після 2022 з'ясувалось, що він втік в США, залишивши в Києві 4 (чотири) діючих орендних квартири.

Питання - хто повинен воювати, щоб ці квартири й далі йому приносили прибуток - вельми не подобається йому та його однодумцям. Той, хто задає такі питання про майно бігунців-ухилянтів - той "сталініст", недемократ і тд.



Стосовно російської мови. Багато хто "звик" до неї. Насамперед це мова імперії, мова її пропаганди, мова надуманого "вялічія". Всі ці поети - звичайні ватніки, які з 2022 вбивають українців всюди, де вони можуть дотягнутися до них. Варто нагадати, як в 2019-2022 наш ухилянт-графоман топив за нікчемного "бубочку" з його єрмаками, богданами і міндичами, підтримував корупцію і дику неосвіченість чиновників, аферистів і пройдисвітів-обіцяльників. Розказував, який зе- вправний керманич і що той не винний в непідготовці до війни та відсутності власних ракет. Після 2022 з'ясувалось, що він втік в США, залишивши в Києві 4 (чотири) діючих орендних квартири.Питання - хто повинен воювати, щоб ці квартири й далі йому приносили прибуток - вельми не подобається йому та його однодумцям. Той, хто задає такі питання про майно бігунців-ухилянтів - той "сталініст", недемократ і тд.Стосовно російської мови. Багато хто "звик" до неї. Насамперед це мова імперії, мова її пропаганди, мова надуманого "вялічія". Всі ці поети - звичайні ватніки, які з 2022 вбивають українців всюди, де вони можуть дотягнутися до них. Frant

Повідомлень: 23387 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 17:52 Не чіпайте артистів, шльондр та кучерів — вони служать будь- Frant написав: flyman написав: rjkz написав:

Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"?

По его мнению, Украина недогосударство.

У меня противоположное мнение.

То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет.

Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива.

Ватного-ватного франта. Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"?По его мнению, Украина недогосударство.У меня противоположное мнение.То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет.Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива.Ватного-ватного франта.

Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки.

Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА.

А про демократичну демократичність мера NY. Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки.Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА.А про демократичну демократичність мера NY.



Варто нагадати, як в 2019-2022 наш ухилянт-графоман топив за нікчемного "бубочку" з його єрмаками, богданами і міндичами, підтримував корупцію і дику неосвіченість чиновників, аферистів і пройдисвітів-обіцяльників. Розказував, який зе- вправний керманич і що той не винний в непідготовці до війни та відсутності власних ракет. Після 2022 з'ясувалось, що він втік в США, залишивши в Києві 4 (чотири) діючих орендних квартири.

Питання - хто повинен воювати, щоб ці квартири й далі йому приносили прибуток - вельми не подобається йому та його однодумцям. Той, хто задає такі питання про майно бігунців-ухилянтів - той "сталініст", недемократ і тд.



Стосовно російської мови. Багато хто "звик" до неї. Насамперед це мова імперії, мова її пропаганди, мова надуманого "вялічія". Всі ці поети - звичайні ватніки, які з 2022 вбивають українців всюди, де вони можуть дотягнутися до них. Варто нагадати, як в 2019-2022 наш ухилянт-графоман топив за нікчемного "бубочку" з його єрмаками, богданами і міндичами, підтримував корупцію і дику неосвіченість чиновників, аферистів і пройдисвітів-обіцяльників. Розказував, який зе- вправний керманич і що той не винний в непідготовці до війни та відсутності власних ракет. Після 2022 з'ясувалось, що він втік в США, залишивши в Києві 4 (чотири) діючих орендних квартири.Питання - хто повинен воювати, щоб ці квартири й далі йому приносили прибуток - вельми не подобається йому та його однодумцям. Той, хто задає такі питання про майно бігунців-ухилянтів - той "сталініст", недемократ і тд.Стосовно російської мови. Багато хто "звик" до неї. Насамперед це мова імперії, мова її пропаганди, мова надуманого "вялічія". Всі ці поети - звичайні ватніки, які з 2022 вбивають українців всюди, де вони можуть дотягнутися до них.



"Не чіпайте артистів, шльондр та кучерів — вони служать будь-якій владі" "Не чіпайте артистів, шльондр та кучерів — вони служать будь-якій владі" flyman

Повідомлень: 43054 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1647 раз. Подякували: 2888 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 18:19 flyman написав: [

там не тільки новий податок, а спрощена система перестає бути спрощеною, але то такі дрібниці, що можна і не згадувати там не тільки новий податок, а спрощена система перестає бути спрощеною, але то такі дрібниці, що можна і не згадувати



Так переходь на 18+5+22 , і тобі не доведеться нічого рахувати, все за тебе порахують

Там і бронювання підоспіє, можна буде не боятись кататись на ШРТ



Не чіпайте артистів, шльондр та кучерів





З цією фразою Флайман втікає від ТЦК . Так переходь на 18+5+22 , і тобі не доведеться нічого рахувати, все за тебе порахуютьТам і бронювання підоспіє, можна буде не боятись кататись на ШРТЗ цією фразою Флайман втікає від ТЦК . Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19292 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3361336233633364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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