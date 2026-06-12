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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3365336633673368>
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 15:08

  flyman написав:польскі перпективи обивательства

Такий законопроект дійно є, але схожий вже рубали на початку року. С1-академічний рівень знання мови і 15 років до громадянства - такого ніде в світі немає.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 22:28

  Hotab написав:rjkz , тебе счас вообще надо быть скромнее в своих запросах , и затянуть пояс. Чтоб купить доллар, тебе уже надо аж 45 гривен. А гривны то все у нас!!


:lol:

Не!
Нифига.

У меня где-то завалялось гривен 900, когда уехивали остались в кошельке.

"Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже" (с).
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:06

rjkz
Хотел спросить,а вот откуда такая уверенность что можно быть финансово грамотным имея доступ простой на американском финансовом рынке?Там полно выбросившихся в окно.Просто вы так пишите что есть возможность заработать на йом.Возможность есть как в лоторее или около того.Или можно предсказывать будущее?Нет кто работал на яме в былое время имели преимущество по месту работы.А как может дилетант зарабатывать там? Только угадал-не угадал.Другое дело,например,хегсег покупает акции военки перед вторжением в иран,или сержант активного взвода ставит перед вторжением в венесуэллу.
И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?
Sasha23
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:55

  Sasha23 написав:И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?

Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.
Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠

Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.
won
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 23:16

  Sasha23 написав:rjkz
Хотел спросить,а вот откуда такая уверенность что можно быть финансово грамотным имея доступ простой на американском финансовом рынке?Там полно выбросившихся в окно.Просто вы так пишите что есть возможность заработать на йом.Возможность есть как в лоторее или около того.Или можно предсказывать будущее?Нет кто работал на яме в былое время имели преимущество по месту работы.А как может дилетант зарабатывать там? Только угадал-не угадал.Другое дело,например,хегсег покупает акции военки перед вторжением в иран,или сержант активного взвода ставит перед вторжением в венесуэллу.
И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?


Вы задали очень глубокий вопрос.
Не знаю насколько глубоко имеет смысл закапываться в ответ.
Если коротко, то все возможно для человека с интеллектом.
И если этот интеллект способен к анализу.
Все необходимое есть в открытом доступе, но для большинства это скучно.
Финансовая грамотность - это и про инвестииции,но еще и про финансовую дисциплину и про финансовые привычки и в целом, про способность и стремление освоить эту самую грамотность.
Если человек может анализировать простое повседневное финансовое поведение, то это уже что-то.
Но большинство имеет конкретно-образное мышление. Большинству нужны дофаминовые стимуляции.
Про инвестиции книги написаны.
Я даже не говорю, что обязательно их читать. Можно даже Гуглу задавать правильные вопросы, чтобы понять как следует поступать.
Но надо знать что спрашивать. А для этого надо понимать, чего ты хочешь.
Если есть желание купить "красненькую машинку" в кредит, то гугл ответит на этот вопрос, если задавать правильные вопросы про инвестиции и анализировать ответы, изучать поведение рынков по графикам, следить за тем, что творится в мире, то и тут будет результат.
Если интересует мой опыт, как-нибудь поделюсь.
Он не оптимальный, были ошибки. Их тоже надо уметь и делать и анализировать.


Сын моей знакомой, когда-то купил акции Тесла на несколько десятков куе, потерял там некоторую сумму и решил, что стокмаркет не для него.
Если так подходить, то вопрос выпрыгивания из окошка только вопрос болезненности восприятия потерь. Но подход в принципе не верный.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 05:29

  won написав:
  Sasha23 написав:И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?

Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.
Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠

Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.

Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 06:06

  Bolt написав:
  won написав:
  Sasha23 написав:И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?

Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.
Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠

Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.

Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить.

Приклад де на чверть подорожчало.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 06:14

  rjkz написав:
  Sasha23 написав:rjkz
Хотел спросить,а вот откуда такая уверенность что можно быть финансово грамотным имея доступ простой на американском финансовом рынке?Там полно выбросившихся в окно.Просто вы так пишите что есть возможность заработать на йом.Возможность есть как в лоторее или около того.Или можно предсказывать будущее?Нет кто работал на яме в былое время имели преимущество по месту работы.А как может дилетант зарабатывать там? Только угадал-не угадал.Другое дело,например,хегсег покупает акции военки перед вторжением в иран,или сержант активного взвода ставит перед вторжением в венесуэллу.
И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?


Вы задали очень глубокий вопрос.
Не знаю насколько глубоко имеет смысл закапываться в ответ.
Если коротко, то все возможно для человека с интеллектом.
И если этот интеллект способен к анализу.
Все необходимое есть в открытом доступе, но для большинства это скучно.
Финансовая грамотность - это и про инвестииции,но еще и про финансовую дисциплину и про финансовые привычки и в целом, про способность и стремление освоить эту самую грамотность.
Если человек может анализировать простое повседневное финансовое поведение, то это уже что-то.
Но большинство имеет конкретно-образное мышление. Большинству нужны дофаминовые стимуляции.
Про инвестиции книги написаны.
Я даже не говорю, что обязательно их читать. Можно даже Гуглу задавать правильные вопросы, чтобы понять как следует поступать.
Но надо знать что спрашивать. А для этого надо понимать, чего ты хочешь.
Если есть желание купить "красненькую машинку" в кредит, то гугл ответит на этот вопрос, если задавать правильные вопросы про инвестиции и анализировать ответы, изучать поведение рынков по графикам, следить за тем, что творится в мире, то и тут будет результат.
Если интересует мой опыт, как-нибудь поделюсь.
Он не оптимальный, были ошибки. Их тоже надо уметь и делать и анализировать.


Сын моей знакомой, когда-то купил акции Тесла на несколько десятков куе, потерял там некоторую сумму и решил, что стокмаркет не для него.
Если так подходить, то вопрос выпрыгивания из окошка только вопрос болезненности восприятия потерь. Но подход в принципе не верный.

Канал прикольный закинуло в рекомендованные.Жаль ,что ИИ перевод корявый.Народ на своем интеллекте зарабатывает.
https://youtu.be/2JdufPA5EWU?si=9FZXbdrlKc-dXll0
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:12

  Water написав:Приклад де на чверть подорожчало.

Я сьогодні в Белграді (Сербія) то за власним досвідом ціни такі (Бензин А95):
- Франція: від 1,99 до 2,19$ за 1 літр; іноді на одній і тій же АЗС і А95, в А98 - в одній ціні по 1,99€).
Раніше бензин А95 продавали по ціні орієнтовно 1,75€;
- Італія 1,79€;
- Словенія 1,59€ (але в Словенії хитрять: під назвою А95Euro ховається бензин з 10% спирту, а під назвою А100Euro ховається бензин з 5% спирту).
- Сербія - буду заправлятися через годину - бачив на табло цифри 222RSD або 222/117=1,897€. (Але не впевнений, що то бачив ціну на бензин, а не ДП).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:26

  Water написав:
  Bolt написав:
  won написав:😠😠

Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.

Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить.

Приклад де на чверть подорожчало.

Податківець, дивись на графік ціни брент до лютого 2026 року і після. Зараз, навіть після ось локального здешевлення, ціна саме на 25% вища. А на піках було і +60%.
won
 
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