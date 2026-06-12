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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 чер, 2026 14:28
airmax78 написав:
Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.
Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.
АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.
Ціна була така ж.
Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.
Софія виглядає жахливо.
Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.
На АЗС заправшик говорив російською.
Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.
Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.
З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.
Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.
Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:42
в сербии всегда был самый дорогой бенз, выхода к морю то нет. несмотря на засилье кацапских заправок.
а самый дешевых из окрестных стран в Румынии.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:39
Нормандія - так!
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:49
akurt написав: airmax78 написав:
Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.
Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.
АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.
Ціна була така ж.
В Сербії Газпронафта мімікрує під NIS Petrol - саме на ній ви і заправлялися.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:52
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:26
akurt написав: airmax78 написав:
Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.
Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.
АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.
Ціна була така ж.
Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.
Софія виглядає жахливо.
Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.
На АЗС заправшик говорив російською.
Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.
Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.
З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.
Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.
Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами.
Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум.
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Bolt
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:10
Hotab написав:
Ну от я і думав пройти з Польщі до Сербії без мадярського бензину. Бо думав Сербія дешева. А виходить що ні.
Якщо Польща зараз 1.37, так традиційна заправка в Україні перед вʼїздом в Європу втрачає сенс.
Боснія нє?
UPD: У Польщі дешевше.
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Water
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:21
akurt написав: Water написав:
Приклад де на чверть подорожчало.
- Франція: від 1,99 до 2,19$ за 1 літр
У вашому районі зараз А95Е5 можна знайти по 1.922, просіло за цей тиждень.
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Water
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:24
Bolt написав: Water написав: Bolt написав:
Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить.
Приклад де на чверть подорожчало.
На заправці Соляра, де я заправляюсь
Тиж розумієш, що всесвітньо відомий виробник ПММ "Соляра" закупав нафту на Близькому Сході, а тут бах- Трамп, тому подорожчало.
Ну ти й юморист.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:27
Bolt написав:
Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум.
Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії.
Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли.
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