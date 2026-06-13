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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2026 15:39
Hotab написав:Bolt
щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?
Бо стало вже занадто небезпечно.
Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))
12 тыщ минимум? Или среднее?
У меня вчера было 21 тысяча+.
Но среднее снизилось с 14 до 12+ тысяч.
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Додано: Суб 13 чер, 2026 16:54
Frant написав: Bolt написав: Water написав:
Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.
З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .
До прихода жорсткої справжньої влади, яка плоскогубцями за вухо потягне таких "орлів" в ТЦК і далі?
сталинанаваснет.
"Товарищ сталин, вы - большой ученый.
В языкознании познавший толк
А я простой советский заключеный
И мой товарищ - серый брянский волк"
(с)
франт, ты - большой ученый?
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Додано: Суб 13 чер, 2026 16:56
Про истоки появления и причины все еще существования дендрофекальных холобуд от флоридского риелтора
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