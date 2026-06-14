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Хомякоид написав: З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.
С инженерной точки зрения
З такими будинками існує проблема з сусідами, не то що сусіди буйні, а такий будинок вважається суцільною конструкцією. Тобто, утеплювать, або фарбувать фасад це все потрібно погоджувать у т.ч. з сусідами. Там є енергоощадна інспекція, викликаєш чоловічка, він приходить, все обстежує дає рекомендації. Бо якщо там ззовні цегла, а хочуть зробить фасад фарбована штукатурка, то це вже з дозволами. Або якійсь старий будинок у "німецькому" стилі, то з такими там повно проблем з реконструкцією. З сусідами потрібно погоджувать абсолютно все, бо якщо інспекція напише будинок в цілому, то ніхто не буде клаптиками робить, такий дозвол не нададуть. Потрібно писать, наприклад- завтра, о 10:00 приїде машина з будівельними матеріалами і якійсь сусід скаже що він спить у цей час, то ніхто не дозволить там шуміть і щось вивантажувать. Потім після інспекції декілька шляхів, бо інспектор може сказать там потрібно все утеплювать- фундамент, дах, або щось мінять(вікна на такіж самісінькі, але сучасні, систему опалення). Для енергозаощадження існують компенсаційні програми, це коли всі дозволи, смети, сусіди не заперечують також утеплювать свою частину і в них є гроші, тоді наймається відповідна фірма з відповідною ліцензією, вона виконує роботи, допомагає повернуть частину грошей.
rjkz написав:Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.
Был анекдот про Павлика Матросова, который закрывал амбразуру грудью своего отца.
приятно общаться с эрудированным человеком.
Ну тоді "своей" зайве.
Передумали: Польща не закриватиме рух автобусів через кордон у ПП «Шегині» З 15 червня розпочинається ремонт автобусної смуги руху на в’їзд до Польщі у пункті пропуску «Шегині — Медика». Ремонтні роботи триватимуть до листопада 2027 року. Автобусний рух через пункт пропуску влітку не обмежуватимуть, адже Україна домовилась з Польщею. Рішення про тимчасове призупинення оформлення автобусів на в’їзд до Польщі буде відтерміноване https://fakty.ua/473460-peredumali-pols ... pp-shegini
Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.
Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів. На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать.
Щось не розумію, як поєднується страх перед "Резерв+" і можливість виїжджати за кордон. Мені якось здавалося, що в кого є можливість вільно перетинати кордон, то з "Резерв+" точно проблем не має бути. А в "Дії", до речі, той розшук не показує хіба?