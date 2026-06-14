Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3373337433753376 Додано: Нед 14 чер, 2026 12:51 Сибарит написав: Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.

Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.

Штучний інтелект це підтверджує:

У середньому стіни забирають до 35% тепла, дах і перекриття — близько 25%, вікна та двері — від 15% до 25%, вентиляція — 10–20%, а підлога — до 15%.



Тобто утеплення однієі стіни - к.к.д. не більше 0,1.



За іншими джерелами через стіни втрачається 30%.

Тобто знову одна стіна - к.к.д. від нуля до 0,1. Штучний інтелект це підтверджує:У середньому стіни забирають до 35% тепла, дах і перекриття — близько 25%, вікна та двері — від 15% до 25%, вентиляція — 10–20%, а підлога — до 15%.Тобто утеплення однієі стіни - к.к.д. не більше 0,1.За іншими джерелами через стіни втрачається 30%.Тобто знову одна стіна - к.к.д. від нуля до 0,1. Востаннє редагувалось akurt в Нед 14 чер, 2026 13:25, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12158 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4399 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 13:00 Сибарит написав: Хомякоид написав: З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону. З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.

С инженерной точки зрения С инженерной точки зрения

З такими будинками існує проблема з сусідами, не то що сусіди буйні, а такий будинок вважається суцільною конструкцією. Тобто, утеплювать, або фарбувать фасад це все потрібно погоджувать у т.ч. з сусідами.

Там є енергоощадна інспекція, викликаєш чоловічка, він приходить, все обстежує дає рекомендації. Бо якщо там ззовні цегла, а хочуть зробить фасад фарбована штукатурка, то це вже з дозволами. Або якійсь старий будинок у "німецькому" стилі, то з такими там повно проблем з реконструкцією. З сусідами потрібно погоджувать абсолютно все, бо якщо інспекція напише будинок в цілому, то ніхто не буде клаптиками робить, такий дозвол не нададуть. Потрібно писать, наприклад- завтра, о 10:00 приїде машина з будівельними матеріалами і якійсь сусід скаже що він спить у цей час, то ніхто не дозволить там шуміть і щось вивантажувать. Потім після інспекції декілька шляхів, бо інспектор може сказать там потрібно все утеплювать- фундамент, дах, або щось мінять(вікна на такіж самісінькі, але сучасні, систему опалення). Для енергозаощадження існують компенсаційні програми, це коли всі дозволи, смети, сусіди не заперечують також утеплювать свою частину і в них є гроші, тоді наймається відповідна фірма з відповідною ліцензією, вона виконує роботи, допомагає повернуть частину грошей. З такими будинками існує проблема з сусідами, не то що сусіди буйні, а такий будинок вважається суцільною конструкцією. Тобто, утеплювать, або фарбувать фасад це все потрібно погоджувать у т.ч. з сусідами.Там є енергоощадна інспекція, викликаєш чоловічка, він приходить, все обстежує дає рекомендації. Бо якщо там ззовні цегла, а хочуть зробить фасад фарбована штукатурка, то це вже з дозволами. Або якійсь старий будинок у "німецькому" стилі, то з такими там повно проблем з реконструкцією. З сусідами потрібно погоджувать абсолютно все, бо якщо інспекція напише будинок в цілому, то ніхто не буде клаптиками робить, такий дозвол не нададуть. Потрібно писать, наприклад- завтра, о 10:00 приїде машина з будівельними матеріалами і якійсь сусід скаже що він спить у цей час, то ніхто не дозволить там шуміть і щось вивантажувать. Потім після інспекції декілька шляхів, бо інспектор може сказать там потрібно все утеплювать- фундамент, дах, або щось мінять(вікна на такіж самісінькі, але сучасні, систему опалення). Для енергозаощадження існують компенсаційні програми, це коли всі дозволи, смети, сусіди не заперечують також утеплювать свою частину і в них є гроші, тоді наймається відповідна фірма з відповідною ліцензією, вона виконує роботи, допомагає повернуть частину грошей. Water Повідомлень: 4326 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 19:08 Сибарит написав: Ой+ написав: rjkz написав: Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов. Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.

Павликом був Морозов, а Матросов - Олександр. Павликом був Морозов, а Матросов - Олександр.

Был анекдот про Павлика Матросова, который закрывал амбразуру грудью своего отца. Был анекдот про Павлика Матросова, который закрывал амбразуру грудью своего отца.



приятно общаться с эрудированным человеком. приятно общаться с эрудированным человеком. rjkz

Повідомлень: 18609 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8941 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 19:22 rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав: Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов. Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.

Был анекдот про Павлика Матросова, который закрывал амбразуру грудью своего отца. Был анекдот про Павлика Матросова, который закрывал амбразуру грудью своего отца.

приятно общаться с эрудированным человеком. приятно общаться с эрудированным человеком.

Ну тоді "своей" зайве.





З 15 червня розпочинається ремонт автобусної смуги руху на в’їзд до Польщі у пункті пропуску «Шегині — Медика». Ремонтні роботи триватимуть до листопада 2027 року.

Автобусний рух через пункт пропуску влітку не обмежуватимуть, адже Україна домовилась з Польщею. Рішення про тимчасове призупинення оформлення автобусів на в’їзд до Польщі буде відтерміноване https://fakty.ua/473460-peredumali-pols ... pp-shegini Передумали: Польща не закриватиме рух автобусів через кордон у ПП «Шегині»З 15 червня розпочинається ремонт автобусної смуги руху на в’їзд до Польщі у пункті пропуску «Шегині — Медика». Ремонтні роботи триватимуть до листопада 2027 року.Автобусний рух через пункт пропуску влітку не обмежуватимуть, адже Україна домовилась з Польщею. Рішення про тимчасове призупинення оформлення автобусів на в’їзд до Польщі буде відтерміноване Ну тоді "своей" зайве. Ой+

Повідомлень: 7436 З нами з: 19.04.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 20:12 Hotab написав: Bolt



Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.





Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.

На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать. Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать.

Щось не розумію, як поєднується страх перед "Резерв+" і можливість виїжджати за кордон. Мені якось здавалося, що в кого є можливість вільно перетинати кордон, то з "Резерв+" точно проблем не має бути.

А в "Дії", до речі, той розшук не показує хіба? Щось не розумію, як поєднується страх перед "Резерв+" і можливість виїжджати за кордон. Мені якось здавалося, що в кого є можливість вільно перетинати кордон, то з "Резерв+" точно проблем не має бути.А в "Дії", до речі, той розшук не показує хіба? M-Audio Повідомлень: 3711 З нами з: 23.03.11 Подякував: 664 раз. Подякували: 580 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 20:18 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: А в "Дії", до речі, той розшук не показує хіба?

Ні. І в опендатаботі нічого Ні. І в опендатаботі нічого Faceless

Модератор Повідомлень: 37842 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8328 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 20:38 M-Audio написав: Hotab написав: Bolt



Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.





Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.

На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать. Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать.

Щось не розумію, як поєднується страх перед "Резерв+" і можливість виїжджати за кордон. Мені якось здавалося, що в кого є можливість вільно перетинати кордон, то з "Резерв+" точно проблем не має бути.

А в "Дії", до речі, той розшук не показує хіба? Щось не розумію, як поєднується страх перед "Резерв+" і можливість виїжджати за кордон. Мені якось здавалося, що в кого є можливість вільно перетинати кордон, то з "Резерв+" точно проблем не має бути.А в "Дії", до речі, той розшук не показує хіба?

Ще позаторік не вимагали показувати на кордоні Резерв+, зараз, якщо покажеш і не буде броні, відстрочки то можливі варіанти. Ще позаторік не вимагали показувати на кордоні Резерв+, зараз, якщо покажеш і не буде броні, відстрочки то можливі варіанти. Bolt Повідомлень: 3958 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 315 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 22:00 Bolt

зараз, якщо покажеш і не буде броні, відстрочки то можливі варіанти.





Не згоден, але і не впевнений на 100, що неможливо. По постанові КМУ що регламентує виїзд, flight crew та cabin crew успішно їздять і без броні. Якщо не в розшуку. Якщо потрапляє в розшук - зразу бронюють. А такого западла, що «ага, ти на кордоні без броні, зараз ми тебе ..» не зустрічав . Хоча ж розумієш, що 2-3 рази на рік в обидві сторони мотаюсь і не сам, а інколи кілька чоловік зразу. Не згоден, але і не впевнений на 100, що неможливо. По постанові КМУ що регламентує виїзд, flight crew та cabin crew успішно їздять і без броні. Якщо не в розшуку. Якщо потрапляє в розшук - зразу бронюють. А такого западла, що «ага, ти на кордоні без броні, зараз ми тебе ..» не зустрічав . Хоча ж розумієш, що 2-3 рази на рік в обидві сторони мотаюсь і не сам, а інколи кілька чоловік зразу. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19330 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 22:08 Re: Еміграція, заробітчанство Медіанна ціна виставлених на продаж наявних будинків у США в травні знизилася на 2,4% у річному обчисленні, до 429 500 доларів, що є найбільшим річним зниженням принаймні з 2017 року.



У перерахунку на квадратний фут ціни знизилися на 2,5% у річному обчисленні.



Це сталося на тлі зниження цін у 35 із 50 найбільших мегаполісів США, при цьому лідирує Мемфіс із падінням на 13,0%.



За ним слідують Буффало з падінням на 11,6%, Остин з падінням на 9,5%, Лос-Анджелес з падінням на 7,9% і Сан-Дієго з падінням на 5,6%.



У загальному підсумку це становить зміну більш ніж на 20 відсоткових пунктів у порівнянні з піковим річним темпом зростання в +18,0%, зафіксованим у червні 2022 року.



Це відбувається на тлі стійких високих іпотечних ставок, триваючого послаблення попиту з боку покупців і зростання інфляції споживчих цін четвертий місяць поспіль, що ще більше знижує доступність житла.



Корекція ринку житла в США набирає обертів Корекціяринку житла в США набирає обертів LEXX

Повідомлень: 350 З нами з: 11.03.14 Подякував: 8 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3373337433753376 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless