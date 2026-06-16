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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2026 08:05
Якщо вже панове дивляться в бік моря, то цікаві події відбуваються: завтра з Кишинева в Анталію відлітають до мене в гості друзі.
Квитки брали на початку квітня - прямий рейс - за 70 євро в один бік.
Зараз квитки з Кишинева на Анталію по 300 (!!!!) євро.
Дивуюся і цінам, і попитом...
В Анталії вдень приблизно +30. Температура води в Середземному морі +26.
Вчора відбулася цікава подія: ввечері йшли з жінкою на набережну та побачили, що на балконі другого поверху зникло оголошення про продаж квартири - копія моєї - за 5 500 000 лір/гривень. Невже продалася?
Виставили в продаж 22 травня.
Попросив Голову ОСББ спитати у сусідів... Дуже цікаво...
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Додано: Вів 16 чер, 2026 08:37
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Те, що було заплановано нашими українцями ще на Новий рік, відбулося: наша українська родина в США стала власником великого 2-о поверхового ОКРЕМОГО будинку в США.
Як і всі мешканці США - куплено в іпотеку.
Фінансові подробиці я точно не знаю, але деякі скажу:
- ринкова ціна 350 000 доларів. Як не торгувалися - Продавеь НЕ погоджувався знизити ціну. Причина продажу: Продавець та його жінка - громадяни США - після закінчення університету в цьому штаті та місті переіжджають на нове місце роботи в інший штат. Самі теж купували цей будинок колись в іпотку. Продали з профітом для себе. Це з"№ясовано з офіційних джерел: є точна база даних по кожному будинку: власники, зміна власника, ціни та інше...
- будинок площею в 200+ кв. м. Покупці мають Грін-карту та працюють в США.
- Будинок має прибудинкову територію та гараж на 2 авто.
З точки зору "ЛЛЛ" - все ОК.
Цікаві подробиці із серії "ВЛАСНИЙ БУДИНОК":
- в день укладання Угоди та отримання ключей було замовлено Cleaning - а 400 доларів. Все приьрали ретельно та без зауважень.
- в той же день було завезено дещо з меблів (замовлено за здалегідь).
- переїжджати допоміг пан Михайло з нашої діаспори - по-товариські. Всі речі для переїзду завчасно було спаковано по коробкам, тому все було досить легко.
- в перший день володіння виявилося, що не працює кондиціонер (як я розумію, він поджає охолоджене повітря на всі кімнати. ніякого HandyMan'a НЕ викликадли. Провели дослідження та виявили дивну річ: пошкоджено електричний кабель живлення зовніщнього блока кондиціонера (він встановлений на бетонну основу у дворі). Кабель було чи випадково перебито, чи перегризено якимось злочинцем... Невідомо. Перее купівлею будинок ретельно оглядали в квітні - тоді кондиціонер ніби-то працював. Місце пошкодження було відремонтовано: кондиціонер запрацював.
- в другий день встановили під мийкою кухні - як це прийнято в США - подрібнювач відходів з мийки.
- зробили ревізію шлангів подачі води в умивальниках туалетів та душових - шланги замінили для безпеки.
- зробили - я про таке і не чув вимірювання тиску води в системі водогону всієї садиби - для можливості з"ясувати, чи не є десь втрат води під фундаментом та в інших місцях - тиск не падав. Все ОК.
- ретельно переглянули/пермацали всю присадібну ділянку - треба попрацювати над газонами та бур"янами.
- вирішили перефарбувати стіни в майстер-спальні. Для цього закупили фарбу для стін, валики для фарби та інші необхідні аксесуари. Перефарбують самі - я трохи проконсультував за моїм досвідом оновлення фарбування стін в Анталії.
- я питав про підлогу - чи часом не укладено там ковролін - на підлозі ламінат.
Ну: в добрий час, українці: кидають якір на іншому боці Земної кулі...
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akurt
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- Повідомлень: 12161
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4400 раз.
- Подякували: 1574 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
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