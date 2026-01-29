Краткое содержание - Лидеры стран G7 обращают внимание на проблемы задолженности, с которыми сталкиваются страны со средним уровнем дохода. - Развивающимся странам настоятельно рекомендуется увеличить доходы и привлечь больше частного капитала. - США и другие развитые страны резко сократили помощь на цели развития. Эвиан-ле-Бен, Франция/Вашингтон, 16 июня (Reuters) - Лидеры стран «Большой семерки» во вторник пообещали активизировать усилия по решению проблемы высокого долгового бремени, от которого страдают развивающиеся страны, включая страны со средним уровнем дохода, которые не имеют права на участие в инициативе по облегчению долгового бремени, запущенной более широкой группой 20 крупнейших экономик мира во время пандемии COVID-19. .........«По сути, они призывают к превентивной реструктуризации долга — к решению проблемы задолженности до того, как она перерастет в кризис», — сказал Эрик Лекомпт, исполнительный директор Jubilee USA Network, группы по развитию, приветствуя заявление лидеров. Он отметил, что акцент на инвестициях частного сектора важен, учитывая сокращение государственного финансирования развития. Данные ОЭСР показали, что официальная помощь в целях развития сократилась на 23,1% в реальном выражении в 2025 году до 174,3 млрд долларов, причем наибольшее снижение наблюдалось со стороны США (почти на 57%), а также менее значительное сокращение со стороны Германии, Франции, Великобритании и Японии.
Краткое содержание - 38% респондентов опроса (опрос Reuters/Ipsos) не считают, что США будут существовать как единая страна через 250 лет. - 64% опрошенных заявили, что американской демократии грозит крах, по сравнению с 57% в августе. - Большинство опрошенных заявили, что празднование 250-летия стало слишком политизированным. ....... Около 38% респондентов в опросе, в том числе 40% демократов и 26% республиканцев, заявили, что не считают, что США будут существовать как единая страна через 250 лет. Лишь 62% полагали, что их страна сохранится. .......Две трети респондентов, включая 85% демократов и 50% республиканцев, заявили, что согласны с утверждением о том, что американская демократия находится под угрозой краха. .......Опрос также показал, что доля американцев, считающих страну выдающейся в мире, снижается. Около 30% респондентов заявили, что считают Америку величайшей страной в мире, по сравнению с 38% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном в ноябре 2017 года, во время первого срока Трампа. Доля демократов, придерживающихся такого мнения, упала до 11% с 26%, в то время как доля республиканцев осталась стабильной, примерно шесть из десяти.
Интересный момент - этот Семён Скрипицкий был включён в базу "Миротворца" "за критику украинского правительства" (1:13-1:21). Это пример того, о чём я писал - озлобленность, поиск врагов, прямолинейность. Хорошо проявляется и на нашем форуме.
Просто у Зе він побачив молодого путіна, а у його пастві потужників — тих самих "скрепців".
а що головне - Іран зобов'язується не мати ядерної зброї - з чого все й почалося, хоча дехто намагався поставити це під сумнів. нагадаю, що якби Іран не намагався зробити ядерну зброю, то й ніяких проблем не мав би від початку...
щось про терористів забули - чи Іран й далі буде дестабілізувати цілий регіон?..
Banderlog написав:я прочитав і ти почитай, бо щось ви увлєклись тут. Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград. А потом раптом перестав. Не підкажеш в який момент це сталось?
я нагадаю, що ти визнав здачу Покровська за брехливими повідомленнями руських, а не тоді, коли Покровськ реально залишили. ось й вся різниця. й не визнав своєї помилки...
а Констянтинівка може повторити долю Покроська, так. руські звільнять чергове місто від усього, стане чергова руїна - логіки в цьому ніякої немає
Нагадаю і я. Повідомлення руських було що покровськ в вогневому оточенні а наші казали що такого нема. І ти тут з песікотом робили від шо там всьо чотко і під контролем. А я писав що треба час щоб провірити як там. То коли ти кажеш Покровськ реально залишили? Можеш написати не одним днем а +- тиждень. А нащот логіки, то тобі я вже не перший раз пишу, логіка - знищення. Це не задача Київ за 3 дня. Це війна на істощєніє. Знищити максимально економіку і мобілізаційний потенціал України. І ивони не спішать.
отут ти перекручуєш. ти цитував руських, а вони як завжди значно перебільшують. вогневе оточення - це що таке, пан військовий, здається немає такого терміну, це ти його зараз вигадав. а наші казали, що здачі Покровська немає. й відбулося це значно пізніше. тобто русбкі брехали, а ти чомусь підтримував цю брехню. а ми з pesikot покладатися на повідомлення української влади - ось й вся різниця. але викручуйся далі. але брехня руських - загальновідомий факт.
війна на виснаження - дякуємо кеп. так я теж це неодноразово писав . знищення міст Донбасу на економіку України впливає, але не критично - а от на руський мир на Донбасі безпосередньо. а що там зі знищенням потенціалу на Раші - коли вони кидають своїх людей на смерть не зрозуміло нащо, щоб генерали могли й далі звітувати наверх.
війна на виснаження вона така. й палаючий НПЗ в Москві гадаю значно більше на це впливає..
Трамп корив Обаму за угоду 2015р і хабар в 150млрд, так саме слово BRIBE (хабар) він сказав
пункт 6 The United States undertakes, together with its regional partners, to create a comprehensive plan agreed upon by both parties for the rehabilitation and economic development of the Islamic Republic of Iran, While ensuring financing of at least $300 billion.
а сам дає 300млрд, це як розуміти
Угода, укладена адміністрацією Барака Обами у 2015 році, — це Іранська ядерна угода (Спільний всеосяжний план дій, або JCPOA). Відповідно до неї, Іран погодився на жорсткі обмеження своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій. Сума «150 млрд доларів» є предметом запеклих політичних дискусій, факти про які виглядають наступним чином: Реальна сума доступу: Цифра у 150 мільярдів часто використовувалася критиками угоди (наприклад, адміністрацією Дональда Трампа), але насправді вона відображала найвищу, завищену оцінку всіх заморожених активів Ірану по всьому світу. За оцінками Министерства фінансів США у 2015 році, ліквідні (доступні) кошти, які Іран міг реально отримати після розблокування, становили близько $50 млрд, оскільки більша частина суми була пов'язана іноземними боргами.
тобто збрехати у 3 рази (а з Україною у 5-6 раз суму завищів), а те, скільки США витратили на операцію Епик Фьюри будуть применшувати
москва відрізається від поставок бензину, експерт каже, що через місяць москва буде в тому стані як Крим сьогодні. Ще він підказує, які ще нпз не були уражені (Володарська і Повелецька бази ще не були уражені), це нашим хлопцям на карандаш.
Завод Салават в Башкірії благає про добрі українські дрони.
Banderlog написав:Це не задача Київ за 3 дня. Це війна на істощєніє.
Якщо раніше багато західних дискусій будувалися навколо питання "як довго Україна зможе втриматися", то сьогодні дедалі актуальнішим стає інше питання: що саме світ може навчитися в України? Росія все ще має ресурси для терору, ракетних ударів, атак по містах, енергетиці та цивільній інфраструктурі. Вона все ще може завдавати Україні великої шкоди. Але здатність завдавати шкоди не дорівнює здатності перемагати. Стара російська логіка "більше людей, більше артилерії, більше тиску" працює дедалі гірше, бо технологічне середовище робить масу вразливою. Те, що раніше могло бути перевагою, сьогодні часто стає ціллю. Це не означає, що війна близька до завершення. Але це означає, що російська стратегія виснаження більше не виглядає автоматично виграшною. Кремль роками будував міф про війну як щось далеке від російського громадянина: фронт десь там, "спецоперація" десь там, Україна нібито слабка, перемога нібито неминуча. Але коли удари доходять до нафтопереробних заводів, логістичних вузлів, військових об’єктів і навіть психологічного простору великих російських міст, пропагандистська конструкція починає хитатися. Війна повертається до того, хто її розпочав. І це має не лише військове, а й політичне значення. https://politics.novyny.live/ukrayina-p ... 31197.html
Интересный момент - этот Семён Скрипицкий был включён в базу "Миротворца" "за критику украинского правительства" (1:13-1:21). Это пример того, о чём я писал - озлобленность, поиск врагов, прямолинейность. Хорошо проявляется и на нашем форуме.
Просто у Зе він побачив молодого путіна, а у його пастві потужників — тих самих "скрепців".
Звідки така впевненість, шо цей відгодований Семен робив свої "перфоманси" ні разу не за гроші замовників? Це ваш колєга?