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Ось чим Франція дивує, то практично повною відсутністю нового будівництва житла. Ніде ви не побачити баштових кранів та 14-ти поверхових будинків під продаж. На відстані в 20 км від мене можна нарахувати не більше 3 будівництв приватних будинків. Місцеві говорять, що будівельниками є албанці. Більшість будинків в класичному стилі: - одноповерхові; площею від 100 до 150 кв.м. - під черепицею. - як правило з червоних керамічних блоків під подальшу штукатурку. В останній рік зʼявилися деревʼяні (брусові) будинки «за канадською технологією». Один з таких будується прямо в ці дні майже навпроти будинка-музею ДʼАртаньяна в місті Lupiac. - ділянки землі як правило в 30 соток; все не під картоплею, а під газонами та деревами. Іноді приватні оселі так заховані в лісі далеченько - що бувало я заблукав і раптом в лісі дуже охайний та не дешевий будинок. - як правило будівництво окремого камʼяного будинка продовжується якось неймовірно довго: і рік, і півтора.
Якщо порівняти з Україною, то французи якісь ледачі: мають ділянки землі по 30-50 соток в здавалося б - продавай частину та нехай люди собі щось побудують - так ні.
Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води... В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну.
Без неї — ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами... Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно-карі... Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить — не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових,
в огні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину... Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину... Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Вкраїну.
Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час коли гудуть батареї Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею!