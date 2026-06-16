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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2026 20:29
Пане Акурт, що змусило вас кинути Анталію, полишити йогуртові ріки з оселедцевими берегами, і зненацька втекти у Францію? Які причини цього дійства? Часом, не від турецької податкової, за незаконні оборудки з нерухомістю?
Додано: Вів 16 чер, 2026 20:54
Бажання не бачити навіть на відстані в 2 400 км одного ідіота, вдареного по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці Дарницького района Києва.
Нехай на психічно хворих дивляться багатостраждальні кияни.
То вже їх доля така... столична...
Господь терпів помилки природи, які мають назву "Freak" - і їм наказував...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 чер, 2026 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 чер, 2026 21:03
de Saussure, тонко аж товсто (майже як Rjkz de Коля́)
de Saussure, тонко аж товсто (майже як Rjkz de Коля́)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 чер, 2026 21:23, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Вів 16 чер, 2026 21:05
Пане Акурт, не нервуйте!
Все буде добре!
Що там в Канаді нового, як ціни на валянки і картоплю?
Додано: Вів 16 чер, 2026 21:18
Додано: Вів 16 чер, 2026 21:20
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