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#<1 ... 3379338033813382 Додано: Сер 17 чер, 2026 15:25 спалився москалик :) Faceless написав: Water написав: airmax78 написав: У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:



Любіть ви Францію, всім серцем любіть,

і в радості світлій, і в час непогоди,

любіть її Луару, де замки стоять,

її виноградники, гори і води.



Любіть її в шумі паризьких алей,

у сяйві ранковім над Сеною-рікою,

у музиці площ і старих кам’яниць,

у вежі, що стала її висотою.



Любіть її мову - мелодію слів,

її мудрих митців, її книги й картини,

де голос століть крізь полотна звучить,

і воля живе у серцях людини.



Любіть її поле, Провансу тепло,

де лаванда хвилями сонце стрічає,

Нормандії берег, де вітер морський

історії давні землі промовляє.



Не тільки у славі любіть цей народ,

не тільки в піснях перемог і парадів,

любіть його біль, його шлях крізь віки,

і пам’ять усіх його втрат і поразок.



Бо Франція - більше, ніж замки й вино,

не тільки Париж і бульвари вечірні,

це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,

і люди, що їй залишаються вірні.



Любіть ви Францію у кожну мить,

коли світло й коли хмари над нею, -

нехай її серце крізь віки горить

красою, відвагою і надією. У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писавЛюбіть ви Францію, всім серцем любіть,і в радості світлій, і в час непогоди,любіть її Луару, де замки стоять,її виноградники, гори і води.Любіть її в шумі паризьких алей,у сяйві ранковім над Сеною-рікою,у музиці площ і старих кам’яниць,у вежі, що стала її висотою.Любіть її мову - мелодію слів,її мудрих митців, її книги й картини,де голос століть крізь полотна звучить,і воля живе у серцях людини.Любіть її поле, Провансу тепло,де лаванда хвилями сонце стрічає,Нормандії берег, де вітер морськийісторії давні землі промовляє.Не тільки у славі любіть цей народ,не тільки в піснях перемог і парадів,любіть його біль, його шлях крізь віки,і пам’ять усіх його втрат і поразок.Бо Франція - більше, ніж замки й вино,не тільки Париж і бульвари вечірні,це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,і люди, що їй залишаються вірні.Любіть ви Францію у кожну мить,коли світло й коли хмари над нею, -нехай її серце крізь віки горитькрасою, відвагою і надією.

Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю.

Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра.

Красно дякую. Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю.Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра.Красно дякую.

Це жарт, і нема сенсу його пояснювати

Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать Це жарт, і нема сенсу його пояснюватиСас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

спалився москалик спалився москалик flyman

Повідомлень: 43095 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2892 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 15:28

Ну то почитайте тоді:



Дані Єврокомісії НЕ підтверджують наведені вище пікторграми:



Джерело: https://ec.europa.eu/eurostat/web/inter ... using-2025



Крім того, ось що надає Штучний інтелект:

"The number of housing units built per 1,000 inhabitants varies significantly by region. In Europe, only top-performing countries like Ireland, Poland, and Switzerland typically complete more than 5 new dwellings per 1,000 residents annually, while major economies like Germany, the UK, and Spain complete roughly 2 or fewer.

І далі - все протилежне тій табличці:

The rate of new construction per 1,000 people differs based on economic factors, population growth, and housing policies:Top Performers (Europe): Switzerland and Ireland frequently top the charts, completing over 5 to 11 new housing units per 1,000 people depending on the year. Major Economies: Countries like the UK, Germany, and Spain typically construct between 1.6 to 2.5 units per 1,000 inhabitants due to regulatory constraints and higher building costs.



Зможете прочитати і зрозуміти, чи надати переклад? Пане Флаймане, залишаючи за дужками тезу про те, що в останні 1/2 сторіччя ви особисто не були у всіх зазначених в табличці країн, але приємно, що турбуєтеся за забезпечення житлом людей в усьому світі - приємно, що це вас так турбує, згадую також приємне про те, що ви знаєте доволі добре англійську мову.Ну то почитайте тоді:Дані Єврокомісіїнаведені вище пікторграми:Джерело:Крім того, ось що надає Штучний інтелект:"The number of housing units built per 1,000 inhabitants varies significantly by region.І далі - все протилежне тій табличці:The rate of new construction per 1,000 people differs based on economic factors, population growth, and housing policies:Top Performers ():, completing over 5 to 11 new housing units per 1,000 people depending on the year. Major Economies: Countries like thetypically construct between 1.6 to 2.5 units per 1,000 inhabitants due to regulatory constraints and higher building costs.Зможете прочитати і зрозуміти, чи надати переклад? akurt

Повідомлень: 12173 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4407 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3379338033813382 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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