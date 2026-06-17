Faceless написав:Water написав:airmax78 написав:У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:
Любіть ви Францію, всім серцем любіть,
і в радості світлій, і в час непогоди,
любіть її Луару, де замки стоять,
її виноградники, гори і води.
Любіть її в шумі паризьких алей,
у сяйві ранковім над Сеною-рікою,
у музиці площ і старих кам’яниць,
у вежі, що стала її висотою.
Любіть її мову - мелодію слів,
її мудрих митців, її книги й картини,
де голос століть крізь полотна звучить,
і воля живе у серцях людини.
Любіть її поле, Провансу тепло,
де лаванда хвилями сонце стрічає,
Нормандії берег, де вітер морський
історії давні землі промовляє.
Не тільки у славі любіть цей народ,
не тільки в піснях перемог і парадів,
любіть його біль, його шлях крізь віки,
і пам’ять усіх його втрат і поразок.
Бо Франція - більше, ніж замки й вино,
не тільки Париж і бульвари вечірні,
це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,
і люди, що їй залишаються вірні.
Любіть ви Францію у кожну мить,
коли світло й коли хмари над нею, -
нехай її серце крізь віки горить
красою, відвагою і надією.
Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю.
Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра.
Красно дякую.
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
спалився москалик