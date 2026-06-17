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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 3379338033813382
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 15:25

спалився москалик :)

  Faceless написав:
Water написав:
  airmax78 написав:У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:

Любіть ви Францію, всім серцем любіть,
і в радості світлій, і в час непогоди,
любіть її Луару, де замки стоять,
її виноградники, гори і води.

Любіть її в шумі паризьких алей,
у сяйві ранковім над Сеною-рікою,
у музиці площ і старих кам’яниць,
у вежі, що стала її висотою.

Любіть її мову - мелодію слів,
її мудрих митців, її книги й картини,
де голос століть крізь полотна звучить,
і воля живе у серцях людини.

Любіть її поле, Провансу тепло,
де лаванда хвилями сонце стрічає,
Нормандії берег, де вітер морський
історії давні землі промовляє.

Не тільки у славі любіть цей народ,
не тільки в піснях перемог і парадів,
любіть його біль, його шлях крізь віки,
і пам’ять усіх його втрат і поразок.

Бо Франція - більше, ніж замки й вино,
не тільки Париж і бульвари вечірні,
це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,
і люди, що їй залишаються вірні.

Любіть ви Францію у кожну мить,
коли світло й коли хмари над нею, -
нехай її серце крізь віки горить
красою, відвагою і надією.

Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю.
Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра.
Красно дякую.

Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

спалився москалик :)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 15:28

Пане Флаймане, залишаючи за дужками тезу про те, що в останні 1/2 сторіччя ви особисто не були у всіх зазначених в табличці країн, але приємно, що турбуєтеся за забезпечення житлом людей в усьому світі - приємно, що це вас так турбує, згадую також приємне про те, що ви знаєте доволі добре англійську мову.
Ну то почитайте тоді:

Дані Єврокомісії НЕ підтверджують наведені вище пікторграми:
Зображення
Джерело: https://ec.europa.eu/eurostat/web/inter ... using-2025

Крім того, ось що надає Штучний інтелект:
"The number of housing units built per 1,000 inhabitants varies significantly by region. In Europe, only top-performing countries like Ireland, Poland, and Switzerland typically complete more than 5 new dwellings per 1,000 residents annually, while major economies like Germany, the UK, and Spain complete roughly 2 or fewer.
І далі - все протилежне тій табличці:
The rate of new construction per 1,000 people differs based on economic factors, population growth, and housing policies:Top Performers (Europe): Switzerland and Ireland frequently top the charts, completing over 5 to 11 new housing units per 1,000 people depending on the year. Major Economies: Countries like the UK, Germany, and Spain typically construct between 1.6 to 2.5 units per 1,000 inhabitants due to regulatory constraints and higher building costs.

Зможете прочитати і зрозуміти, чи надати переклад?
akurt
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  #<1 ... 3379338033813382
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