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Як ШІ змінює світ
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Додано: Сер 17 чер, 2026 09:40
Нова «універсальна вакцина», розроблена штучним інтелектом, може захистити від майбутніх спалахів вірусу.
Нова «універсальна» вакцина проти коронавірусу, розроблена за допомогою штучного інтелекту, яку випробовують в Університетській лікарні Саутгемптона (UHS), може захистити від вірусів, які ще не з'явилися, потенційно врятувавши мільйони життів та уникнувши дороговартісних локдаунів.
Команда дослідників з Кембриджського університету та дочірньої компанії DIOSynVax використала всі доступні дані генетичних послідовностей, зареєстровані програмами спостереження по всьому світу, що стосуються великої групи вірусів, включаючи SARS-CoV-2, що спричинили пандемію COVID.
Це призвело до створення «суперантигену», що містить усі спільні для цих вірусів ознаки, відомого як коронавіруси Сарбеко, з метою забезпечення тривалого захисту від кількох вірусів навіть під час їх мутації.
Це було предметом випробування за участю 39 здорових добровольців у клінічному дослідницькому центрі Національного інституту досліджень здоров'я та догляду (NIHR) при Університеті Східної Англії та партнерському центрі NIHR у лікарні Адденбрукс у Кембриджі.
Вакцина викликала імунну відповідь у добровольців не лише на SARS-CoV-2 та SARS, але й на споріднені віруси кажанів, які потенційно можуть передаватися від тварин до людей та спричиняти майбутні пандемії.
Це перший випадок, коли вакцину, активний компонент якої був повністю розроблений за допомогою комп'ютерного моделювання, було випробувано на людях. Результати, опубліковані в журналі Journal of Infection, показують, що вакцина безпечна та не має суттєвих побічних ефектів.
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homenko318
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Додано: Сер 17 чер, 2026 15:00
homenko318
Сам факт використання штучного інтелекту ще не робить розробку ні безпечнішою, ні ефективнішою. У медицині мене більше переконує фраза «пройшло успішні масштабні випробування», ніж «створено за допомогою ШІ».
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Leviafan
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Додано: Сер 17 чер, 2026 16:28
Leviafan написав:
У медицині мене більше переконує фраза «пройшло успішні масштабні випробування», ніж «створено за допомогою ШІ».
А ще краще
Пройшло успішні масштабні випробовування на протязі ТРИВАЛОГО періоду часу, щоб виявити побочні ефекти які могли виникнути через якийсь час.
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budivelnik
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Додано: Сер 17 чер, 2026 16:49
budivelnik написав: Leviafan написав:
У медицині мене більше переконує фраза «пройшло успішні масштабні випробування», ніж «створено за допомогою ШІ».
А ще краще
Пройшло успішні масштабні випробовування на протязі ТРИВАЛОГО періоду часу, щоб виявити побочні ефекти які могли виникнути через якийсь час.
Математичке моделювання краще
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vt313
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Додано: Сер 17 чер, 2026 16:52
vt313 написав:
Математичке моделювання краще
Дешевше і швидше....
Але не краще.
Це яскраво показали китайці створюючи раз в рік нову модель .... а потім ЗМУШЕНІ в наступному році або знімати цю модель з виробництва, або кожен місяць уточнення які в кінці приводять до того що підібрати запчастину по МОДЕЛі - це марне заняття.....
А німці, садять людину в авто ( яке перед тим було математично змодульоване) і рік його ганяють у всіх кліматичних зонах , при чому обовязково мінімум 100 000+ км РЕАЛЬНОГО пробігу і 1 млн штучного зістарення....
ПС
Ви можете змоделювати тільки те що ЗНАЄТЕ....
А от як змодельовати те з чим ніхто не стикався... ?
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budivelnik
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Додано: Сер 17 чер, 2026 17:12
budivelnik написав: vt313 написав:
Математичке моделювання краще
Дешевше і швидше....
Але не краще.
Це яскраво показали китайці створюючи раз в рік нову модель .... а потім ЗМУШЕНІ в наступному році або знімати цю модель з виробництва, або кожен місяць уточнення які в кінці приводять до того що підібрати запчастину по МОДЕЛі - це марне заняття.....
А німці, садять людину в авто ( яке перед тим було математично змодульоване) і рік його ганяють у всіх кліматичних зонах , при чому обовязково мінімум 100 000+ км РЕАЛЬНОГО пробігу і 1 млн штучного зістарення....
ПС
Ви можете змоделювати тільки те що ЗНАЄТЕ....
А от як змодельовати те з чим ніхто не стикався... ?
Дешевше, не впевнений. Але швидше, точніше, надійніше, одним словом краще...
Якщо не знаєте, то це зовсім інша тема.
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vt313
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