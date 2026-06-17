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#<1 ... 3380338133823383 Додано: Сер 17 чер, 2026 16:54 Water написав: akurt написав: жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно». жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».

Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.

Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать. Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.

Не треба так узагальнювати. У Франції місцеві жінки виглядають пристойно, їх легко відрізнити від інших (понаїхів чи туристів) за рядом ознак: охайність, вишуканий стиль, доглянуте обличчя, фігура, панчохи навіть у спеку та ін. Француженки на відміну від наприклад, німкень, не вдягають мішкуваті речі (широкі штани чи об'ємні куртки тощо), які ховають фігуру так, що здалеку не зрозуміло чи це жінка чи чоловік.

До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки. Не треба так узагальнювати. У Франції місцеві жінки виглядають пристойно, їх легко відрізнити від інших (понаїхів чи туристів) за рядом ознак: охайність, вишуканий стиль, доглянуте обличчя, фігура, панчохи навіть у спеку та ін. Француженки на відміну від наприклад, німкень, не вдягають мішкуваті речі (широкі штани чи об'ємні куртки тощо), які ховають фігуру так, що здалеку не зрозуміло чи це жінка чи чоловік.До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки. fler

Повідомлень: 6365 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 17:21 fler написав: Water написав: akurt написав: жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно». жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».

Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.

Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать. Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.

У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь. Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь. Water Повідомлень: 4347 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 17:21 smdtranz написав: а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах. а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.

Не на автобусах, а на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго. Не на автобусах, а на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9621 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6537 раз. Подякували: 21815 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 17:22 fler написав: До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки. До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки.

Не узагальнюйте. (c) fler Не узагальнюйте. (c) fler Water Повідомлень: 4347 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 17:23 Сибарит написав: smdtranz написав: а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах. а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.

на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго. на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.

Обслуговування такого авта може встать в копійку. Обслуговування такого авта може встать в копійку. Water Повідомлень: 4347 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 17:36 Water написав: Сибарит написав: smdtranz написав: а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах. а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.

на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго. на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.

Обслуговування такого авта може встать в копійку. Обслуговування такого авта може встать в копійку.

Он мог себе это позволить 😁 Он мог себе это позволить 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9621 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6537 раз. Подякували: 21815 раз. Профіль 136 85 39 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 18:11 за счот Икеиї Сибарит написав: Он мог себе это позволить 😁 Он мог себе это позволить 😁

за счот Икеиї за счот Икеиї flyman

Повідомлень: 43101 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2893 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 18:35 Пане Акурт, навіщо стільки букофф від вас і вашої команди??? Frant

Повідомлень: 23390 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3380338133823383 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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