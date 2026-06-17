|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2026 16:51
akurt написав:
Думати треба головОМ, а не ногОМ: я ж не приховував: я в Анталії.
Тут відкривається.
Заценіть: в мене та зелена табличка викликала відразу підозру, я написав, що схоже на жарт.
І я не шукав її джерело на просторах мережі до цієї години.
Але як вже вона - та, що зелена, викликала таку цікавість у такого фахівця в закордонній нерухомості, як ви, то я взяв та перевірив на що ви здатні клювати: на сміття.
І навіщо ви копіюєте російську дурню та ще й супроводжуєте її своїми черговими домислами та маячнею: питання цікаве.
Хоча: позоритися так позоритися. Теж варіант…
пан турьіст плутається в показах
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43099
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1649 раз.
- Подякували: 2893 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 17 чер, 2026 16:54
Water написав: akurt написав:
жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».
Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.
Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.
Не треба так узагальнювати. У Франції місцеві жінки виглядають пристойно, їх легко відрізнити від інших (понаїхів чи туристів) за рядом ознак: охайність, вишуканий стиль, доглянуте обличчя, фігура, панчохи навіть у спеку та ін. Француженки на відміну від наприклад, німкень, не вдягають мішкуваті речі (широкі штани чи об'ємні куртки тощо), які ховають фігуру так, що здалеку не зрозуміло чи це жінка чи чоловік.
До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6365
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1216 раз.
- Подякували: 1355 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 чер, 2026 17:21
fler написав: Water написав: akurt написав:
жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».
Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.
Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.
У Франції місцеві жінки виглядають пристойно
Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4344
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 296 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|