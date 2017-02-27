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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2026 19:02
Shaman написав: tester3373 написав: budivelnik написав:
То приведи демографічну піраміду
цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...
так я тоді спрощено на пальцях кажу що
- виїхало 4 млн працездатних.
- декретних 1 млн
- ще 0,5 млн тих хто за вислугою років
- 1,5 млн це природнє безробіття
- 2 млн домогосподарок які не працюють.
і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди
два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
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tester3373
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Додано: Сер 17 чер, 2026 21:05
tester3373 написав: Shaman написав: tester3373 написав:
цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...
так я тоді спрощено на пальцях кажу що
- виїхало 4 млн працездатних.
- декретних 1 млн
- ще 0,5 млн тих хто за вислугою років
- 1,5 млн це природнє безробіття
- 2 млн домогосподарок які не працюють.
і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди
два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
й що мені з цими цифрами зі стелі робити?
щось про економіку можеш сказати?
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Shaman
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Додано: Сер 17 чер, 2026 21:24
budivelnik написав:
Поки умова не використана - отримуєш обмеження в громадянських правах. як то зайняти певні посади , виїхати за кордон і так далі і тому подібне.
Подушний податок з кріпаків. Все нове - добре забуте старе... Тільки прописувати суми треба не в гривні, хоча б в Євро, а ще краще в золоті. Бо з девальвацією буде як з лімітом ПДВ в 1 млн.
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Додано: Сер 17 чер, 2026 21:45
а тем временем евро/долл ушел на 1% вниз, и завтра наверное нал увидим в районе 51.5
ну или доллар по 45+
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smdtranz
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Додано: Сер 17 чер, 2026 22:19
smdtranz написав:
а тем временем евро/долл ушел на 1% вниз, и завтра наверное нал увидим в районе 51.5
ну или доллар по 45+
Не тільки євро вниз але і інші валюти та золото срібло. І чим це так викликано ріст долярчика в світі???
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ihorsic
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