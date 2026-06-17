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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2026 16:54
Water написав: akurt написав:
жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».
Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.
Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.
Не треба так узагальнювати. У Франції місцеві жінки виглядають пристойно, їх легко відрізнити від інших (понаїхів чи туристів) за рядом ознак: охайність, вишуканий стиль, доглянуте обличчя, фігура, панчохи навіть у спеку та ін. Француженки на відміну від наприклад, німкень, не вдягають мішкуваті речі (широкі штани чи об'ємні куртки тощо), які ховають фігуру так, що здалеку не зрозуміло чи це жінка чи чоловік.
До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки.
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fler
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Додано: Сер 17 чер, 2026 17:21
fler написав: Water написав: akurt написав:
жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».
Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.
Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.
У Франції місцеві жінки виглядають пристойно
Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.
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Water
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Додано: Сер 17 чер, 2026 17:21
smdtranz написав:
а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.
Не на автобусах, а на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.
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Сибарит
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Додано: Сер 17 чер, 2026 17:22
fler написав:
До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки.
Не узагальнюйте. (c) fler
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Water
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Додано: Сер 17 чер, 2026 17:23
Сибарит написав: smdtranz написав:
а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.
на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.
Обслуговування такого авта може встать в копійку.
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Water
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Додано: Сер 17 чер, 2026 17:36
Water написав: Сибарит написав: smdtranz написав:
а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.
на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.
Обслуговування такого авта може встать в копійку.
Он мог себе это позволить 😁
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Сибарит
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Додано: Сер 17 чер, 2026 20:08
Water написав: Сибарит написав: smdtranz написав:
а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.
на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.
Обслуговування такого авта може встать в копійку.
На всі старі авто, які колись були в класі «лухурі» навіть, давно роблять альтернативні деталі. Проблема з новими преміальними (недешево ремонтувати), але вони і не ламаються ще.
На днях перетрусив свою підвіску. Замінив обидва потрійні алюмінієві ричаги (перед). Оригінальні по 15 т грн, демарткитай - 2-3 тис грн, А пристойні по якості - 5 тис.
Єдине що дійсно відносно дорого (і аналогів нема, або не якісні) це амортизатори , бо там змінна жорсткість (електричне регулювання). І тому ціна з доставкою зі США 250 дол . Є в наявності в Україні, на щастя. Проте вони ж бігають по 100 тис в більше, то теж не надто удар по кишені.
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Hotab
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Додано: Сер 17 чер, 2026 20:17
Сибарит
там есть история, что он приехал на вручение премии «бизнесмен года» на автобусе и его туда не пустили охранники.
та и по другим делам частенько ездил, поговаривают
хотя, наверное его можно понять, там такие налоги, что чтоб вывести миллион на расходы, пришлось бы еще 100 отдать бюджету
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smdtranz
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Додано: Сер 17 чер, 2026 20:44
Hotab написав: Water написав: Сибарит написав:
на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.
Обслуговування такого авта може встать в копійку.
На всі старі авто, які колись були в класі «лухурі» навіть, давно роблять альтернативні деталі. Проблема з новими преміальними (недешево ремонтувати), але вони і не ламаються ще.
На днях перетрусив свою підвіску. Замінив обидва потрійні алюмінієві ричаги (перед). Оригінальні по 15 т грн, демарткитай - 2-3 тис грн, А пристойні по якості - 5 тис.
Єдине що дійсно відносно дорого (і аналогів нема, або не якісні) це амортизатори , бо там змінна жорсткість (електричне регулювання). І тому ціна з доставкою зі США 250 дол . Є в наявності в Україні, на щастя. Проте вони ж бігають по 100 тис в більше, то теж не надто удар по кишені.
В США почему-то считается, что бущная машина с пробегом до 100К миль (около 160 К км) - это ок.
Но у ниссанов, инфинити, шевроле (иже с ними -ЖИЭМСИ семейство - Бюик, Кадиллак в США, дэу и опель вне США) коробка ходит до 100 К примерно и дальше надо или обслуживание или замена. Шевроле гниют довольно быстро.
Тойоты в США на ура ходят и по 300 К миль (в частности такая популярная и дешевая в такси тачка как кэмри), Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.
Прикольные тачки в США - полицейские интерсепторы.
Они продаются довольно дешево на аукционах, имеют максимальную мощность двигла, усиленную ходовую, систему охлаждения, тормоза и усилители кузова.
Но салон очень аскетичный.
Очень прикольные Чарджеры. Идут с супернадежными ХЭМИ 5,7 литра и полным приводом (только в полицейском исполнении). Эти-же двиглы идут на гражданские Джипы Гранд ЧЕроки и пикапы РЭМ 1500 в максимальной вариации двигла.
То есть, седан с таким двиглом - это что-то. Что и понятно для машины, которая должна догнать любого и по необходимости протаранить (как правило идет в комплекте с тараном РИНО, но не всегда и иногда его снимают перед передачей покупателю. Не знаю или гражданским законно с таким ездить).
Не знаю, может когда/если получу гражданство, и куплю на аукционе такой.
Пока машина нафиг не нужна, но надо-же чего-то хотеть.
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rjkz
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Додано: Сер 17 чер, 2026 22:16
rjkz
Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.
Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись.
Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який..
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Hotab
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