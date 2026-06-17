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#<1 ... 3380338133823383 Додано: Сер 17 чер, 2026 16:54 Water написав: akurt написав: жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно». жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».

Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.

Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать. Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.

Не треба так узагальнювати. У Франції місцеві жінки виглядають пристойно, їх легко відрізнити від інших (понаїхів чи туристів) за рядом ознак: охайність, вишуканий стиль, доглянуте обличчя, фігура, панчохи навіть у спеку та ін. Француженки на відміну від наприклад, німкень, не вдягають мішкуваті речі (широкі штани чи об'ємні куртки тощо), які ховають фігуру так, що здалеку не зрозуміло чи це жінка чи чоловік.

До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки. Не треба так узагальнювати. У Франції місцеві жінки виглядають пристойно, їх легко відрізнити від інших (понаїхів чи туристів) за рядом ознак: охайність, вишуканий стиль, доглянуте обличчя, фігура, панчохи навіть у спеку та ін. Француженки на відміну від наприклад, німкень, не вдягають мішкуваті речі (широкі штани чи об'ємні куртки тощо), які ховають фігуру так, що здалеку не зрозуміло чи це жінка чи чоловік.До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки. fler

Повідомлень: 6366 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 17:21 fler написав: Water написав: akurt написав: жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно». жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».

Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.

Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать. Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.

У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь. Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь. Water Повідомлень: 4348 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 17:21 smdtranz написав: а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах. а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.

Не на автобусах, а на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго. Не на автобусах, а на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9621 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6537 раз. Подякували: 21815 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 17:22 fler написав: До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки. До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки.

Не узагальнюйте. (c) fler Не узагальнюйте. (c) fler Water Повідомлень: 4348 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 17:23 Сибарит написав: smdtranz написав: а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах. а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.

на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго. на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.

Обслуговування такого авта може встать в копійку. Обслуговування такого авта може встать в копійку. Water Повідомлень: 4348 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 17:36 Water написав: Сибарит написав: smdtranz написав: а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах. а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.

на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго. на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.

Обслуговування такого авта може встать в копійку. Обслуговування такого авта може встать в копійку.

Он мог себе это позволить 😁 Он мог себе это позволить 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9621 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6537 раз. Подякували: 21815 раз. Профіль 136 85 39 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 20:08 Water написав: Сибарит написав: smdtranz написав: а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах. а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.

на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго. на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.

Обслуговування такого авта може встать в копійку. Обслуговування такого авта може встать в копійку.

На всі старі авто, які колись були в класі «лухурі» навіть, давно роблять альтернативні деталі. Проблема з новими преміальними (недешево ремонтувати), але вони і не ламаються ще.

На днях перетрусив свою підвіску. Замінив обидва потрійні алюмінієві ричаги (перед). Оригінальні по 15 т грн, демарткитай - 2-3 тис грн, А пристойні по якості - 5 тис.

Єдине що дійсно відносно дорого (і аналогів нема, або не якісні) це амортизатори , бо там змінна жорсткість (електричне регулювання). І тому ціна з доставкою зі США 250 дол . Є в наявності в Україні, на щастя. Проте вони ж бігають по 100 тис в більше, то теж не надто удар по кишені. На всі старі авто, які колись були в класі «лухурі» навіть, давно роблять альтернативні деталі. Проблема з новими преміальними (недешево ремонтувати), але вони і не ламаються ще.На днях перетрусив свою підвіску. Замінив обидва потрійні алюмінієві ричаги (перед). Оригінальні по 15 т грн, демарткитай - 2-3 тис грн, А пристойні по якості - 5 тис.Єдине що дійсно відносно дорого (і аналогів нема, або не якісні) це амортизатори , бо там змінна жорсткість (електричне регулювання). І тому ціна з доставкою зі США 250 дол . Є в наявності в Україні, на щастя. Проте вони ж бігають по 100 тис в більше, то теж не надто удар по кишені. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19341 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 20:17 Сибарит



там есть история, что он приехал на вручение премии «бизнесмен года» на автобусе и его туда не пустили охранники.

та и по другим делам частенько ездил, поговаривают





хотя, наверное его можно понять, там такие налоги, что чтоб вывести миллион на расходы, пришлось бы еще 100 отдать бюджету там есть история, что он приехал на вручение премии «бизнесмен года» на автобусе и его туда не пустили охранники.та и по другим делам частенько ездил, поговариваютхотя, наверное его можно понять, там такие налоги, что чтоб вывести миллион на расходы, пришлось бы еще 100 отдать бюджету smdtranz

Повідомлень: 899 З нами з: 05.08.13 Подякував: 14 раз. Подякували: 170 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 20:44 Hotab написав: Water написав: Сибарит написав: на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго. на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.

Обслуговування такого авта може встать в копійку. Обслуговування такого авта може встать в копійку.

На всі старі авто, які колись були в класі «лухурі» навіть, давно роблять альтернативні деталі. Проблема з новими преміальними (недешево ремонтувати), але вони і не ламаються ще.

На днях перетрусив свою підвіску. Замінив обидва потрійні алюмінієві ричаги (перед). Оригінальні по 15 т грн, демарткитай - 2-3 тис грн, А пристойні по якості - 5 тис.

Єдине що дійсно відносно дорого (і аналогів нема, або не якісні) це амортизатори , бо там змінна жорсткість (електричне регулювання). І тому ціна з доставкою зі США 250 дол . Є в наявності в Україні, на щастя. Проте вони ж бігають по 100 тис в більше, то теж не надто удар по кишені. На всі старі авто, які колись були в класі «лухурі» навіть, давно роблять альтернативні деталі. Проблема з новими преміальними (недешево ремонтувати), але вони і не ламаються ще.На днях перетрусив свою підвіску. Замінив обидва потрійні алюмінієві ричаги (перед). Оригінальні по 15 т грн, демарткитай - 2-3 тис грн, А пристойні по якості - 5 тис.Єдине що дійсно відносно дорого (і аналогів нема, або не якісні) це амортизатори , бо там змінна жорсткість (електричне регулювання). І тому ціна з доставкою зі США 250 дол . Є в наявності в Україні, на щастя. Проте вони ж бігають по 100 тис в більше, то теж не надто удар по кишені.



В США почему-то считается, что бущная машина с пробегом до 100К миль (около 160 К км) - это ок.

Но у ниссанов, инфинити, шевроле (иже с ними -ЖИЭМСИ семейство - Бюик, Кадиллак в США, дэу и опель вне США) коробка ходит до 100 К примерно и дальше надо или обслуживание или замена. Шевроле гниют довольно быстро.

Тойоты в США на ура ходят и по 300 К миль (в частности такая популярная и дешевая в такси тачка как кэмри), Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.

Прикольные тачки в США - полицейские интерсепторы.

Они продаются довольно дешево на аукционах, имеют максимальную мощность двигла, усиленную ходовую, систему охлаждения, тормоза и усилители кузова.

Но салон очень аскетичный.

Очень прикольные Чарджеры. Идут с супернадежными ХЭМИ 5,7 литра и полным приводом (только в полицейском исполнении). Эти-же двиглы идут на гражданские Джипы Гранд ЧЕроки и пикапы РЭМ 1500 в максимальной вариации двигла.

То есть, седан с таким двиглом - это что-то. Что и понятно для машины, которая должна догнать любого и по необходимости протаранить (как правило идет в комплекте с тараном РИНО, но не всегда и иногда его снимают перед передачей покупателю. Не знаю или гражданским законно с таким ездить).

Не знаю, может когда/если получу гражданство, и куплю на аукционе такой.

Пока машина нафиг не нужна, но надо-же чего-то хотеть. В США почему-то считается, что бущная машина с пробегом до 100К миль (около 160 К км) - это ок.Но у ниссанов, инфинити, шевроле (иже с ними -ЖИЭМСИ семейство - Бюик, Кадиллак в США, дэу и опель вне США) коробка ходит до 100 К примерно и дальше надо или обслуживание или замена. Шевроле гниют довольно быстро.Тойоты в США на ура ходят и по 300 К миль (в частности такая популярная и дешевая в такси тачка как кэмри), Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.Прикольные тачки в США - полицейские интерсепторы.Они продаются довольно дешево на аукционах, имеют максимальную мощность двигла, усиленную ходовую, систему охлаждения, тормоза и усилители кузова.Но салон очень аскетичный.Очень прикольные Чарджеры. Идут с супернадежными ХЭМИ 5,7 литра и полным приводом (только в полицейском исполнении). Эти-же двиглы идут на гражданские Джипы Гранд ЧЕроки и пикапы РЭМ 1500 в максимальной вариации двигла.То есть, седан с таким двиглом - это что-то. Что и понятно для машины, которая должна догнать любого и по необходимости протаранить (как правило идет в комплекте с тараном РИНО, но не всегда и иногда его снимают перед передачей покупателю. Не знаю или гражданским законно с таким ездить).Не знаю, может когда/если получу гражданство, и куплю на аукционе такой.Пока машина нафиг не нужна, но надо-же чего-то хотеть. rjkz

Повідомлень: 18616 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 22:16 rjkz



Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.





Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись.

Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який.. Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись.Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який.. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19341 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3380338133823383 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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