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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Сер 17 чер, 2026 22:57
Hotab написав:rjkz
Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.
Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись.
Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який..
В начале 2010-х годов у меня было знакомство с руководством киевского (или всеукраинского, не помню точно)клуба любителей электромобилей, там был чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.
Про него еще в новостях по телеку сюжет был.
Вот сейчас это пошло в дело.
Тут у чувака есть
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Додано: Чет 18 чер, 2026 07:14
rjkz написав:
чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.
9 кВт енергії на 100 км? Нє вєрю.
Ще й кузов з нержавійки, вонаж важка як не знаю що.
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Додано: Чет 18 чер, 2026 07:34
Hotab написав:rjkz
Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.
Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись.
Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який..
С выбором седана сейчас серьезные проблемы. Почему-то производители решили всех пересадить на паркетники, которые большинству и нафиг не нужны.
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