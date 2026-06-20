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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 33823383338433853386 ... 3392>
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 22:57

  Hotab написав:rjkz

Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.


Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись.
Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який..


В начале 2010-х годов у меня было знакомство с руководством киевского (или всеукраинского, не помню точно)клуба любителей электромобилей, там был чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.
Про него еще в новостях по телеку сюжет был.
Вот сейчас это пошло в дело.
Тут у чувака есть
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 07:14

  rjkz написав:чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.

9 кВт енергії на 100 км? Нє вєрю.
Ще й кузов з нержавійки, вонаж важка як не знаю що.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 07:34

  Hotab написав:rjkz

Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.


Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись.
Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який..

С выбором седана сейчас серьезные проблемы. Почему-то производители решили всех пересадить на паркетники, которые большинству и нафиг не нужны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 08:16

  Faceless написав:
  airmax78 написав:У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:

Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

В кожному жатрі є доля чогось там:
Батько, за словами самого поета, мав французьке коріння.
«Батько мій був з походження (чоловіча лінія) француз, — правильно прізвище „Соссюр“, навіть з приставкою „де“
За підсумками аналізу проходження Володимира Сосюри, Володимир Подов, зробив висновки, що «по-перше, Наполеонівський солдат Густав Соссюр — не більш ніж вигадка, придумана самим поетом, по-друге, прізвище предків поета — Сосюра. По-третє, рід Сосюра був та залишається українським, по-четверте, наш земляк, видатний Володимир Сосюра походить із роду давніх лисичанських шахтарів.»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87

У роду матері – Антоніни Дмитрівни – були євреї, українці, серби, її дівоче прізвище угорське — Локотош.

А кохав він особливо палко політручку та нквдистку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 08:53

  Water написав:
  fler написав:У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок :wink: Удачі!
fler
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 11:04

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок :wink: Удачі!

У мене курсова робота: "Краса французської жінки в сучасних умовах".
А ви, пані-проФФесор, заважаєте мені виконати практичну роботу.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 12:29

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок :wink: Удачі!

Це дійсно смішно. Потрібно прийняти як даність, аксіому що не потребує доказів: українських чоловіків для місцевих жінок за західними кордонами України - не існує. Фул стоп. Навіть з якимось крокодилицями будь-яке спілкування з натяком на відносини припиняється в ту саму мить як жінка дізнається що чоловік з України. Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 12:36

rjkz


поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.


Фантастично по втратам палива
А так то така концепція реалізована в кількох гібридах.
Наприклад Мазда EZ-60 .
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 12:40

зате "досвід"

  airmax78 написав:Це дійсно смішно. Потрібно прийняти як даність, аксіому що не потребує доказів: українських чоловіків для місцевих жінок за західними кордонами України - не існує. Фул стоп. Навіть з якимось крокодилицями будь-яке спілкування з натяком на відносини припиняється в ту саму мить як жінка дізнається що чоловік з України. Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.

зате "досвід"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 12:44

  fler написав:У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок :wink: Удачі![/quote]
Це дійсно смішно. Потрібно прийняти як даність, аксіому що не потребує доказів: українських чоловіків для місцевих жінок за західними кордонами України - не існує. Фул стоп. Навіть з якимось крокодилицями будь-яке спілкування з натяком на відносини припиняється в ту саму мить як жінка дізнається що чоловік з України. Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.[/quote]
Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? То будь-ласка відповідай: вивчи мову, прочитай всього Бальзака в оригіналі, вивчи кухню і правила етикету, звичаї, мистецтво також вивчи, музику слухай французьку, історію - будеш француженці розповідати про Дантона vs Робеспьєра, та чи вона за жирондистів чи бонапартистів. :D Після всього цього в тебе все вийде, друже мій.
BIGor
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