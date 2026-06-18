Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 3382338333843385 Додано: Чет 18 чер, 2026 12:45 Re: Еміграція, заробітчанство

Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.





У Флаймана так само коли він починає фразу «140 доларів».. Вона перебиває «на день же?»

А коли чує про «місяць», ще раз критично оглядає Флаймана, його 15-річнв мешти, телефон з ізолєнтою, дитячу коляску для шопінгу , і тікає не оглядаючись У Флаймана так само коли він починає фразу «140 доларів».. Вона перебиває «на день же?»А коли чує про «місяць», ще раз критично оглядає Флаймана, його 15-річнв мешти, телефон з ізолєнтою, дитячу коляску для шопінгу , і тікає не оглядаючись Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19346 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 13:12 талак, талак, талак Hotab написав:

Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.





тікає не оглядаючись тікає не оглядаючись

талак, талак, талак

талак, талак, талак Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 чер, 2026 13:19, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 43104 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2893 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 13:16 BIGor написав: fler написав: У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок Удачі! Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінокУдачі!

Це дійсно смішно.

Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? вона за жирондистів чи бонапартистів.

Це кому, мені? Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька, щось вигружала зі своєї тєлєги, ставила на лєнту якійсь рідкий засіб у 2-х літровій пляшці, вона закінчила виставлять, я ставлю обмежувач, викладаю свій терін, пляшку вина з Ельзасу і батон. Тут ця лєнта їде, пляшка ля-фами падає, розливається, попадає на саму ля-фаміху, ну і звісно залита вся лєнта. Вона повертається до мене, з французської я знаю тільки: бонжур, адье, екскюзьмуа, жунема. Звісно я сказав- екскюзьмуа, що тут почалось, вона щось репетувала куди їй зараз у цьому платті йти. Продавчиня дістала здоровий рулон паперових рушників, почала цю витерать, я теж хотів допомогти, але там вже тянуло на статтю за домагання. Тому я повитирав лєнту, забрав свою пляшку, терін і батон та пішов на касу самообслуговування. А так би дамочка знала українську, то звісно тут-жеш була б і розжилась новим платтям, не виходячи з цього ТРЦ.



Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням. Це кому, мені? Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька, щось вигружала зі своєї тєлєги, ставила на лєнту якійсь рідкий засіб у 2-х літровій пляшці, вона закінчила виставлять, я ставлю обмежувач, викладаю свій терін, пляшку вина з Ельзасу і батон. Тут ця лєнта їде, пляшка ля-фами падає, розливається, попадає на саму ля-фаміху, ну і звісно залита вся лєнта. Вона повертається до мене, з французської я знаю тільки: бонжур, адье, екскюзьмуа, жунема. Звісно я сказав- екскюзьмуа, що тут почалось, вона щось репетувала куди їй зараз у цьому платті йти. Продавчиня дістала здоровий рулон паперових рушників, почала цю витерать, я теж хотів допомогти, але там вже тянуло на статтю за домагання. Тому я повитирав лєнту, забрав свою пляшку, терін і батон та пішов на касу самообслуговування. А так би дамочка знала українську, то звісно тут-жеш була б і розжилась новим платтям, не виходячи з цього ТРЦ.Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням. Water Повідомлень: 4352 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 13:22 Re: Еміграція, заробітчанство Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?

Чергові 12 років мрій про жінку, тепер вже про таджичку? Як жаль що життя таке коротке, а країн так багато. Не встигаєш про кожну помріяти.. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19346 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3382338333843385 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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