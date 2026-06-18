|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2026 12:45
Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.
У Флаймана так само коли він починає фразу «140 доларів».. Вона перебиває «на день же?»
А коли чує про «місяць», ще раз критично оглядає Флаймана, його 15-річнв мешти, телефон з ізолєнтою, дитячу коляску для шопінгу , і тікає не оглядаючись
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19353
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2630 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Чет 18 чер, 2026 13:12
Hotab написав:
Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.
тікає не оглядаючись
талак, талак, талак
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 18 чер, 2026 13:19, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43106
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1650 раз.
- Подякували: 2893 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 18 чер, 2026 13:16
BIGor написав: fler написав:
У Франції місцеві жінки виглядають пристойно
Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок
Удачі!
Це дійсно смішно.
Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? вона за жирондистів чи бонапартистів.
Це кому, мені? Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька, щось вигружала зі своєї тєлєги, ставила на лєнту якійсь рідкий засіб у 2-х літровій пляшці, вона закінчила виставлять, я ставлю обмежувач, викладаю свій терін, пляшку вина з Ельзасу і батон. Тут ця лєнта їде, пляшка ля-фами падає, розливається, попадає на саму ля-фаміху, ну і звісно залита вся лєнта. Вона повертається до мене, з французської я знаю тільки: бонжур, адье, екскюзьмуа, жунема. Звісно я сказав- екскюзьмуа, що тут почалось, вона щось репетувала куди їй зараз у цьому платті йти. Продавчиня дістала здоровий рулон паперових рушників, почала цю витерать, я теж хотів допомогти, але там вже тянуло на статтю за домагання. Тому я повитирав лєнту, забрав свою пляшку, терін і батон та пішов на касу самообслуговування. А так би дамочка знала українську, то звісно тут-жеш була б і розжилась новим платтям, не виходячи з цього ТРЦ.
Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4352
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 чер, 2026 13:22
Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?
Чергові 12 років мрій про жінку, тепер вже про таджичку? Як жаль що життя таке коротке, а країн так багато. Не встигаєш про кожну помріяти..
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19353
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2630 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Чет 18 чер, 2026 14:04
BIGor написав:
Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? То будь-ласка відповідай: вивчи мову, прочитай всього Бальзака в оригіналі, вивчи кухню і правила етикету, звичаї, мистецтво також вивчи, музику слухай французьку, історію - будеш француженці розповідати про Дантона vs Робеспьєра, та чи вона за жирондистів чи бонапартистів.
Після всього цього в тебе все вийде, друже мій.
Бігор, ти міг скоротити цей повчальний спіч до: "стань французом і все в тебе вийде". Проте британцю, німцю чи американцю не потрібно ставати французом для цього. Подумай чому. Відповідь тобі не сподобається.
PS Читати Бальзака я б рекомендував тим хто шукає відносин із жінкою добре за 60. Чи це також твій лайфхак як побудувати щастя за кордоном? Бажаю успіхів!
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43134
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 991 раз.
- Подякували: 5392 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 18 чер, 2026 14:23
Hotab написав:
Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?
Може до того, що "ловити рибу" там де вона є?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43106
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1650 раз.
- Подякували: 2893 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 18 чер, 2026 14:25
flyman написав: Hotab написав:
Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?
Може до того, що "ловити рибу" там де вона є?
Шо далі, центрально африканська республіка?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37851
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1510 раз.
- Подякували: 8331 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 18 чер, 2026 14:28
Faceless написав: flyman написав: Hotab написав:
Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?
Може до того, що "ловити рибу" там де вона є?
Шо далі, центрально африканська республіка?
це до хотаба за порадою, він ніби експерт по мапуту
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43106
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1650 раз.
- Подякували: 2893 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 18 чер, 2026 15:11
flyman
Ну то так. Є ще куди падати, кажу тобі як «експерт» по ЦАР. АЛЕ на наших помийках теж ходять «жінки». За рюмаху дасть. І квитки в ЦАР не треба
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 18 чер, 2026 15:12, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19353
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2630 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Чет 18 чер, 2026 15:11
Hotab написав:rjkz
поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.
Фантастично по втратам палива
А так то така концепція реалізована в кількох гібридах.
Наприклад Мазда EZ-60 .
Последовательный гибрид, конечно, интересен, но бак 45 литров при деклариемом расходе 5.5 выглядит крайне неубедительно.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9623
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6537 раз.
- Подякували: 21815 раз.
-
-
Профіль
-
-
136
85
39
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|