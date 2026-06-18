Додано: Чет 18 чер, 2026 13:16

BIGor написав: fler написав: У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок Удачі! Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінокУдачі!

Це дійсно смішно.

Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? вона за жирондистів чи бонапартистів.

Це кому, мені? Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька, щось вигружала зі своєї тєлєги, ставила на лєнту якійсь рідкий засіб у 2-х літровій пляшці, вона закінчила виставлять, я ставлю обмежувач, викладаю свій терін, пляшку вина з Ельзасу і батон. Тут ця лєнта їде, пляшка ля-фами падає, розливається, попадає на саму ля-фаміху, ну і звісно залита вся лєнта. Вона повертається до мене, з французської я знаю тільки: бонжур, адье, екскюзьмуа, жунема. Звісно я сказав- екскюзьмуа, що тут почалось, вона щось репетувала куди їй зараз у цьому платті йти. Продавчиня дістала здоровий рулон паперових рушників, почала цю витерать, я теж хотів допомогти, але там вже тянуло на статтю за домагання. Тому я повитирав лєнту, забрав свою пляшку, терін і батон та пішов на касу самообслуговування. А так би дамочка знала українську, то звісно тут-жеш була б і розжилась новим платтям, не виходячи з цього ТРЦ.Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням.