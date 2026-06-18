Подозреваю, что это уже учтено. Только на бензине расход нереальный для достаточно высокой двухтонный машины с китайским двиглом по 92 бензин. Чудес не бывает.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2026 15:22
Додано: Чет 18 чер, 2026 15:26
Water, "виглядати пристойно" - це не про зріст чи форму шнобеля, це про догляд+ охайність+стиль+смак. Жінка може бути красунею від природи, але немите волосся+затрапезний одяг+вонючий парфум та неправильний макіяж = ось тобі ознаки непристойного вигляду. Звісно, Water може відрізнити охайну жінку від неохайної, але навряд чи він (як і більшість чоловіків) може відрізнити жінку вдягнену "за модою, зі смаком та стилем" з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік.))
Вдягатися "зі смаком" - це мистецтво, яке доступне не кожній жінці. У Франції виглядати пристойно дуже просто (як на мене), там є в доступності для цього все необхідне - і якісний модний одяг, і косметика, і аксесуари, і море, і океан і т.д. і т.п. Причому так склалося історично, що саме Париж (Франція) є головним законотворцем індустрії краси та моди. Можливо саме тому у Франції місцеві жінки "приречені" виглядати пристойно.
Додано: Чет 18 чер, 2026 15:32
На практиці в мене особисто один з найновіших гібридів SUV.
Потужність двигуна обʼємом 2 літра майже 200 к.с.
Бак здається на 50 літрів.
Бортовий компʼютер після заправки FULL показує запас ходу на 875 км. (!)
Реальні витрати такі:
- місто і пригород 5,6…5,8 л/100 км.
- те саме з кондиціонером 6,1…6,2;
- траса швидкісний рух (як правило 130 км/год по європейським платним трасам) - підвищення до 7,2 літра на 100 км.
Цифри точні та реальні, бо я виїхав з Тулузи 10 червня, проїхав через 7 країн Європи, загальна відстань 3 800 км, бортовий компʼютер показав витрати 7,2 літра па 100 км.
Максимальна швидкість по трасах рідко - але була - і 150 км/год (намагаюся не порушувати).
На виїзді із країни Шенгенської угоди штрафів не предʼявлено, перевірка по турецькій базі даних Trafic polis штрафів не виявила.
Бортовий компʼютер показав середню швидкість на відстані в 3 800 км 90 км/год. Сам дивувався, але на деяких ділянках при русі із швидкістю 100+ система авто показувала, що я їду за рахунок АКБ.
Всім би радив брати саме гібрид.
Додано: Чет 18 чер, 2026 15:47
Додано: Чет 18 чер, 2026 15:52
Звісно, увесь цей шмот знімається і викидується. Зі шнобелем складніше, це пластика. Так само зуби, цицьки, опа.
Тобто, нахалєри мені такі проблеми, якщо зверху цього всього надіто плаття від Кутюр з найближчого секонда? Саме у Франції чомусь багато секондів.
UPD: Саме у Паризі не був, поки-що не планую.
Додано: Чет 18 чер, 2026 16:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну тут Ви порадували, 100% життя.
Ахах. Можна ще більше узагальнити. Для більшості чоловіків краще коли 'гарно' одягнена, і це взагалі не корелює з стиль-смак-модно. А коли вежа на 12, відповідно якщо на пів шостого то це погано одягнена і неохайна.
Додано: Чет 18 чер, 2026 16:15
І жінки, і одяг, і "шнобелі", і машини, і "електрички" - все що хочеш.
Проте, коли будуть "Туці акщь Сфтфвф", тобто "News from Canada" від відомого спеціаліста з планетної нерухомості?
Знайомого цікавлять ціни на валянки в Канаді.
|