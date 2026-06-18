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#<1 ... 3384338533863387 Додано: Чет 18 чер, 2026 19:32 smdtranz написав: мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений. мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.

Комсомолєц? Комсомолєц? Water Повідомлень: 4355 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:01 еуропейкі йому не того smdtranz написав: мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.

это все равно что немец поедет в тольятти за ладой. мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.это все равно что немец поедет в тольятти за ладой.

Понімаєш, чувак, який запитує "швайне - це з якої мови", не може розпізнати твір Сосюри, тут на серйозних щах заливає, що "він знайде нетакусю". Понімаєш, чувак, який запитує "швайне - це з якої мови", не може розпізнати твір Сосюри, тут на серйозних щах заливає, що "він знайде нетакусю". flyman

Повідомлень: 43106 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1650 раз. Подякували: 2893 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:05 Сибарит написав: Hotab написав: Сибарит

+ 200 км на електриці ж)) Та що з розетки . + 200 км на електриці ж)) Та що з розетки .

Подозреваю, что это уже учтено. Только на бензине расход нереальный для достаточно высокой двухтонный машины с китайским двиглом по 92 бензин. Чудес не бывает. Подозреваю, что это уже учтено. Только на бензине расход нереальный для достаточно высокой двухтонный машины с китайским двиглом по 92 бензин. Чудес не бывает.

Я думаю заявлений - це без електрики.

Причому в моїй 2-тонній теж 5.5 заявлено, і це ж не новітній гібрид.

В чому там виграш?

Наш звичний ДВС налаштований на широкий діапазон обертів і крутного моменту, і я на справ що регулювання будуть такі, щоб була стабільна робота з потрібними параметрами у всьому діапазоні, економія при цьому буде поставлена на друге (але звісно не останнє) місце.

А оцей 1.5 літровий дирчик в мазді працює завжди з одними (найекономічнішими) обертами . Один режим налаштувати на економію значно простіше, чим широкий діапазон. Я думаю заявлений - це без електрики.Причому в моїй 2-тонній теж 5.5 заявлено, і це ж не новітній гібрид.В чому там виграш?Наш звичний ДВС налаштований на широкий діапазон обертів і крутного моменту, і я на справ що регулювання будуть такі, щоб була стабільна робота з потрібними параметрами у всьому діапазоні, економія при цьому буде поставлена на друге (але звісно не останнє) місце.А оцей 1.5 літровий дирчик в мазді працює завжди з одними (найекономічнішими) обертами . Один режим налаштувати на економію значно простіше, чим широкий діапазон. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19353 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:05 Water написав: rjkz написав: чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км. чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.

9 кВт енергії на 100 км? Нє вєрю.

Ще й кузов з нержавійки, вонаж важка як не знаю що. 9 кВт енергії на 100 км? Нє вєрю.Ще й кузов з нержавійки, вонаж важка як не знаю що.



Я и не заставляю верить.

А насчет 1л бенза на 100 км...

У моего друга был знакомый, я его пару раз видел, в тч на его "работе".

У него была дизельная Джетта в конце 90-х или начале 00х.

Я эту Джетту видел.

Он на этой Джетте таксовал.

По Киеву.

Расход был 3 л на 100 км.

Есть еще пример другого знакомого, форд фьюжн дизельный. 4 л на 100 км по Киеву.

Есть пример путешествия на фиате крома турбодизель в Крым (начало 00-х)

средний расход (бОльшая часть по трассе, но еще и по горам и в не самом экономичном режиме, при этом 4 взрослых человека груза и полный багажник вещей, а багажник там огромный) получилось меньше 3 л солярки на 100 км.

Так почему не верить что если бензовый маленький движок будет давать люстричество, то показатели будут получше? Я не настаиваю.

Я эту тачку видел в новостях (1+1 или айситиви - не помню точно, а потом про нее-же мне рассказала моя знакомая, которая с мужем и были сооснователями данного клуба).

Исчо раз - я не настаиваю.

Как говорится "за что купил, за то продал". Я и не заставляю верить.А насчет 1л бенза на 100 км...У моего друга был знакомый, я его пару раз видел, в тч на его "работе".У него была дизельная Джетта в конце 90-х или начале 00х.Я эту Джетту видел.Он на этой Джетте таксовал.По Киеву.Расход был 3 л на 100 км.Есть еще пример другого знакомого, форд фьюжн дизельный. 4 л на 100 км по Киеву.Есть пример путешествия на фиате крома турбодизель в Крым (начало 00-х)средний расход (бОльшая часть по трассе, но еще и по горам и в не самом экономичном режиме, при этом 4 взрослых человека груза и полный багажник вещей, а багажник там огромный) получилось меньше 3 л солярки на 100 км.Так почему не верить что если бензовый маленький движок будет давать люстричество, то показатели будут получше? Я не настаиваю.Я эту тачку видел в новостях (1+1 или айситиви - не помню точно, а потом про нее-же мне рассказала моя знакомая, которая с мужем и были сооснователями данного клуба).Исчо раз - я не настаиваю.Как говорится "за что купил, за то продал". rjkz

Повідомлень: 18619 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:12 fler написав: Water написав: fler написав: У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь. Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок Удачі! Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінокУдачі!



Ну, СЕЙЧАС найти самых красивых женщин можно по всему миру.

Шопаделать, из-за войны Украинки разъехались по всему миру.

Как сказал один из блогеров, который к сожалению уже несколько месяцев как не выпускает видео, "американки всегда одеты и выглядят так, как будто выскочили на минуту в ландри" (ландри - это стирочные с стиральными и сушильными машинами).

Перефразируя на наш лад - "как будто выскочили вынести мусор".

Хотя и мусор некоторые мои киевские знакомые не выносили без полного макияжа, что несколько ту мач на мой взгляд. Ну, СЕЙЧАС найти самых красивых женщин можно по всему миру.Шопаделать, из-за войны Украинки разъехались по всему миру.Как сказал один из блогеров, который к сожалению уже несколько месяцев как не выпускает видео, "американки всегда одеты и выглядят так, как будто выскочили на минуту в ландри" (ландри - это стирочные с стиральными и сушильными машинами).Перефразируя на наш лад - "как будто выскочили вынести мусор".Хотя и мусор некоторые мои киевские знакомые не выносили без полного макияжа, что несколько ту мач на мой взгляд. rjkz

Повідомлень: 18619 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3384338533863387 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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