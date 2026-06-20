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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3388338933903391
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 09:17

  Hotab написав:TUR, Акурт, дякую за відповіді. Так, прикрились турки від хитрунів.

Ну не зовсім «хитруни»: люди наші ввезли авто законно в березні або квітні 2022, термін перебування було вичерпаного, але Уряд Туреччини його кожні 1/2 року продовжував.
Кожні 1/2 року - сувора перереєстрація: VIN-код, адреса, телефон.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 чер, 2026 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 09:54

  akurt написав:хтось тут напише - як на минулому тижні, що своїм жінкам - сивим та ще й з неголеними ногами, грудями та обличчям, одягненим в зім"яті невипрані футболки (це типу стандартний такий одяг жінок) не можна давати не те що авто, а й гроші. Ну а хтось думає і діє інакше. І жінки в них виглядають ДОСТОЙНО, зустрічаючи чоловіка на власному авто в аеропорту.

  akurt написав:на Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка: влаштувалася на роботу викладачем в університет (назву не спитав) на 60 доларів за годину.
Треба виглядати перед студентами достойно...

Тобто, ви хочете сказать, що така ваша знайома жіночка, зараз приїде до уні на електричці і...?
Поясніть вашу писанину.
Красно дякую.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 10:08

  Frant написав:хто є найбільший графоман?

Це, вроді по-іншому називається.
Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.
Що далі? Чекаємо.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 10:24

  Water написав:Це, вроді по-іншому називається.
Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.
Що далі? Чекаємо.

Перехрестись, закрий ліве око та кидай брехати щоденно в кожному дописі та реченні.
Фахівець з не бритих жіночих ніг, неголених жіночих грудей, неголених жіночих обличч, та невипраних зімʼятих футболок нижче сивого жіночого волосся.
Гарний життєвий досвід…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 чер, 2026 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 11:07

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.


На орехах тоже висцеральный жир нарастает некисло.
Проверено.
Просто надо жрать на полведра меньше.
Очень полезно, скажем, запеченный лосось с отварной брокколи.
Вот это можно есть до опупения.

Ага, запеченный жирный лосось - то, что нужно
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 11:31

  Water написав:
  Frant написав:хто є найбільший графоман?

Це, вроді по-іншому називається.
Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.
Що далі? Чекаємо.

Далі він нічого не пам,ятатиме. Вельми забудькуватий правнук барона Мюнхаузена)))
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 12:02

Re: Еміграція, заробітчанство

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И что тут вредно? Картоха? Как источник быстрых углей?
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 12:06

  akurt написав:Перехрестись, закрий ліве око та кидай брехати щоденно в кожному дописі та реченні.

Оце ви собі запишіть і кожен свій допис починайте з цієї фрази.
Water
 
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