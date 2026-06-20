Татотак, ви погляньте на себе, ви змішали все до кучі- люди, коні. До чого тут ЄС та ваша університетська Тесла?
Не буде відповіді- додаю до чорного списку- баста.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 чер, 2026 13:00
Додано: Суб 20 чер, 2026 13:30
Не залишайте нас. Я розумію, що ви ніколи не мали та не маєте ніякого відношення до гілки "Еміграція, заробітчанство", але реально було цікаво, як сильно вас збудили вірші від пана airmax78.
Філологічні дослідження - аж до рукописів Вергілія, за мотивами якого було написано поему Іваном Котляревським його пародію.
Ба більше: слова - дивні слова - "автомобіль", "автівка", "Тесла" та особливо дивна буква "Y" викликали шквал роздумів. Мабуть тому, що вони не в одній віршованій римі.
Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|