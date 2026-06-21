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akurt написав:хтось тут напише - як на минулому тижні, що своїм жінкам - сивим та ще й з неголеними ногами, грудями та обличчям, одягненим в зім"яті невипрані футболки (це типу стандартний такий одяг жінок) не можна давати не те що авто, а й гроші. Ну а хтось думає і діє інакше. І жінки в них виглядають ДОСТОЙНО, зустрічаючи чоловіка на власному авто в аеропорту.
akurt написав:на Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка: влаштувалася на роботу викладачем в університет (назву не спитав) на 60 доларів за годину. Треба виглядати перед студентами достойно...
Тобто, ви хочете сказать, що така ваша знайома жіночка, зараз приїде до уні на електричці і...? Поясніть вашу писанину. Красно дякую.