Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 чер, 2026 14:46
Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті
Бетон
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Додано: Нед 21 чер, 2026 14:49
Той, хто не розчісує і не заплітає
Faceless
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Додано: Нед 21 чер, 2026 16:10
Бетон написав:
Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті
“Волосся в зоні бікіні як ППО, прикриває але не рятує».
- Якої форми зачіска повинна бути там у неї? Смужка? Ромб? Серце?
- Одна стежина щоб додому йшла сама.
Hotab
Форумчанин року
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