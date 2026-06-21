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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 чер, 2026 14:46
Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті
Додано: Нед 21 чер, 2026 14:49
Еміграція, заробітчанство
Той, хто не розчісує і не заплітає
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Додано: Нед 21 чер, 2026 17:22
Отже, ви пішли до ресторану з двома мавпами, адже гарних місцевих жінок там ви не зустрічали, тому що
А збуджує вас airmax78
Як мінімум, він вас хвилює))
Давненько, 10+ рочків тому. Але неголених жіночих ніг там не бачила, зовсім. Можливо тому що не придивлялася))
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