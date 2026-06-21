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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3388338933903391
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:46

Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:49

Еміграція, заробітчанство

Той, хто не розчісує і не заплітає

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:22

  Water написав:
  akurt написав:як сильно вас збудили вірші від пана airmax78

Стосовно пана airmax78, я якраз був згадав як колись познайомився зразу з двома місцевими дівчатами, які мене ввечорі запросили до ресторану.

Отже, ви пішли до ресторану з двома мавпами, :D адже гарних місцевих жінок там ви не зустрічали, тому що
  Water написав:Стосовно ЄС... Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.

А збуджує вас airmax78 :wink:
  Water написав: це не тупо "познайомитись" з місцевою. airmax78 схоже вже "покінчив" з цим.

Як мінімум, він вас хвилює))
  Water написав:АЛЕ fler, не знаю коли останній раз була у Парисі, ..

Давненько, 10+ рочків тому. Але неголених жіночих ніг там не бачила, зовсім. Можливо тому що не придивлялася))
fler
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 19:01

  fler написав:
  Water написав:
  akurt написав:як сильно вас збудили вірші від пана airmax78

Стосовно пана airmax78, я якраз був згадав як колись познайомився зразу з двома місцевими дівчатами, які мене ввечорі запросили до ресторану.

Отже, ви пішли до ресторану з двома мавпами, :D адже гарних місцевих жінок там ви не зустрічали, тому що
  Water написав:Стосовно ЄС... Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.

А збуджує вас airmax78 :wink:
  Water написав: це не тупо "познайомитись" з місцевою. airmax78 схоже вже "покінчив" з цим.

Як мінімум, він вас хвилює))
  Water написав:АЛЕ fler, не знаю коли останній раз була у Парисі, ..

Давненько, 10+ рочків тому. Але неголених жіночих ніг там не бачила, зовсім. Можливо тому що не придивлялася))


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rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 19:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  Хомякоид написав:Чомусь багатії не їдуть в південну Італію.

это в Лигурию не едут?
или какую "южную Италию" вы имеете в виду?)))
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 19:20

  Бетон написав:Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті

Я так понимаю у вас по фэншую ноги бритые)
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 19:44

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті

Я так понимаю у вас по фэншую ноги бритые)

й не лише ноги :lol:
Shaman
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  #<1 ... 3388338933903391
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