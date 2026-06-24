То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?
Где север а где юг не различаете ?
Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 21:57
То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?
Где север а где юг не различаете ?
Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ?
Додано: Нед 21 чер, 2026 22:54
освіжити знання географії
освіжити знання географії
Додано: Пон 22 чер, 2026 05:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Давно не выбирались в Манхеттен.
Не то, чтобы далеко, до пляжа нам минут 20 и то что-то в этом году еще не были.
До центра Манхеттена аж на 20 минут дальше.
Мда, так вот.
"нагрянули воспоминанья" и я осознал насколько изменилось восприятие окружающего.
Первый раз в нашей жизни мы были на Манхеттене...что-то лет 20+ назад.
И, честно говоря, как-то не легло на душу. Все раздражало и много чего не нравилось.
От чрезмерно и разнообразно колоритной нйской публики случился калче шок (я и словей-то таких тогда не знал). В общем, по прошествии что-то около 2-х недель в НЙ тогда я с огромным облегчением приземлился в Борисполе и чуть не со слезами радости вошел в свою киевскую квартиру. Сцену целования асфальта у трапа самолета опустим.
А сегодня заметил, что совершенно не обращаю внимания ни на своеобразно выглядящихся людей, что потребовалось погрузиться в минулое, чтобы вспомнить, что когда-то обращали внимание на пары типа как сегодня рядом с нами ехали бледнобелокожая рыжая девушка и афроамериканец или белая и черный-черный индус.
Странная мода на высокие кожанные сапоги с широкими голенищами в почти 30 градусов снаружи и намного более высокую температуру на платформе метро (в НЙ метро неглубоко залегает, буквально несколько метров от поверхности, в вагонах кондеры работают, но в самой подземке "все натуральное").
Ну и сам Манхеттен по ощущениям превратился за эти годы из чего-то странного в своей смеси - и чужого и вроде как миллион раз виденного на экранах в что-то типа "так уютнооо, пдАмашнему" (с).
Ну реально. И небоскребы вроде не такие-же и высокие и 5-6-7 авеню совсем узкие.
Да и Мейсис, в который сегодня заходили, ну просто старый и не такой уж огромный (ну, да, большой) универмаг. И что в нем сто с гаком лет такого культового нашли?
И вот на вопрос, который многие задают из Украины уехавшим "а ты думаешь ты станешь там таким как они?" (вариация "Ты никогда там не станешь своим"), напрашивается ответ "Мы такие-же разные как и все вокруг".
НЙская публика - это салат из абсолютно разнообразных ингридиентов от одинаково непохожих до диаметрально схожих. Идеально совмещающихся несовместимостей.
Додано: Сер 24 чер, 2026 12:06
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Уряд Туреччини, дивлячись на складну ситуацію в світі, прийняв рішення черговий раз продовжити перебування автівок української реєстрації на чергові 6 місяців: до 31.12.26 року.
Рішення стосується тих авто, які було завезено БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ ТА будь-яких платежів після 24.02.2022 року, та терміни перебування яких (2 роки з дня завезення при умові оформлення Виду на проживання) давно закінчилися.
Українська діаспора в Туреччині черговий раз полегшено зітхнула.
Для продовження перебування автівок потрібно:
- мати діючий картку Виду на проживання (оформлення без всяких проблем за фактом володіння нерухомістю або взяття його в оренду, на термін в 2 роки та з правом безкінечної кількості продовжень. Вид на проживання в Туреччині дозволяє коли завгодно залишати Туреччину та будь-коли повертатися);
- мати діючий Поліс страхування авто («Зелена карта», або поліс від будь-якої турецької страхової компанії, який - як правило - коштує дешевше, але діє тільки в Туреччині).
Додано: Сер 24 чер, 2026 13:46
Re: Еміграція, заробітчанство
Открою одну деталь.
Так случилось, это произошло очень не сразу, сначала (с началом больщой войны) все абсолютно русского происхождения блогеры физиологически отторгались, но постепенно начало выясняться, что в ютубе представлена проукраинская масса как русскоязычных так и российских блогеров проукраинской ориентации.
Причем некоторые из них настолько занимают радикально проукраинскую позицию, что я был приятно удивлен.
Одним из самых проукраинских, опять-же, к моему удивлению, оказался Гарри Каспаров. Разумеется, я, как любитель шахмат, его и знал и уважал как шахматиста. Я знал, что он занимался политикой в на раше, но не вникал и не интересовался. После начала большой войны, он в числе прочих был отторгнут...пока не выяснилось что он сбежал с раши вместе с семьей. Сейчас его жена и дочь получили гражданство США, он - гражданин Хорватии. Живут в НЙ.
Кроме того, в страны Балтии перебралось очень большое количество проукраинских журналистов расийского происхождения. Многие из них сейчас приглашаются в эфиры и украинских теле и ютуб каналов.
Ну и часть украинских журналистов я слушаю каждый день, в том числе они приглашают в свои эфиры уехавших из раши политологов.
Отдельное восхищение (это по ходу, не к тому, к чему я веду в этом посте) Курбановой. Мне психики не хватает смотреть даже те вставки рашапропагандонов, которые она делает, как она их может смотреть для использования в своей работе - хз из какого титана сделана ее психика. Еще и родила недавно.
Вооот.
К чему столько букфф сверху?
А к тому, что понемногу мне становится известно то, что меня не интересовало никогда - а что-ж там происходит на рашке. В стране, где теперь восстанавливают памятники сталина.
Ровно то, о чем пишет франт.
Там! Именно там вводятся законы о конфискации счетов и имущества, в том числе недвижимого, у "бигунцов и ухилянтов".
У меня появилось стойкое ощущение, что франт, после Майдана, который он тут на форуме обгаживал вполне себе русским языком, сбежал куда-то в ростов вместе с беглым зеком, там сидит не просыхая и пишет на русском то, что видит вокруг себя, загоняя перед публикацией свои посты в гугл переводчик.
Ничего! Абсолютно никакой осмысленной информации о ситуации в Украине в его постах нет. Есть только "зелени клоуны" и "укробыдлоэлита". Ну теперь еще набрасывает субстанцию на эмигрантов.
Может он просто не в курсе того, что происходит в Украине?
Может он просто сидит в ростове и то что видит - проецирует это на Украину?
С чего-бы приписывать сталинские "экспроприации", которые сейчас РЕАЛЬНО применяются на раше, Украине, которая просто невообразимо продвинулась в сторону западной демократии и демократических ценностей за последние годы?
Заметьте! Франт пишет гадости про Украину, про тех, кто живет на Западе, но никогда ничего не пишет плохого про рашу. Про тех кто на раше. И мы выяснили его просталинскую ориентацию.
Франт, ничего не хотите нам сказать?
Как там с погодой в ростове?
Машинка у вас заправлена?
Бензин не слили ночью?
Додано: Сер 24 чер, 2026 14:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Новости из Испании.
Дали добро на переход на обычные виды ВНЖ для украинцев с ТЗ. Делается как модификация, без отказа от ТЗ и без выезда из Испании на время рассмотрения заявки.
ВАЖНО: года с ТЗ засчитываются в общий стаж. Тоесть перейдя сейчас например на cuenta propia (рабочая виза, делается без проблем даже без знания языка и какой-то мега зп, работа уборщицы на пол ставки уже считается работой) можно отсидеть на ней 1-2 года (смотря сколько осталось до 5 лет) и перейти на Larga Duración:
Residencia de Larga Duración (национальная) — это статус постоянного вида на жительство (ПМЖ) в Испании. Он позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, жить и работать в стране бессрочно на тех же условиях, что и граждане Испании. Этот статус предоставляется после 5 лет непрерывного легального проживания и дает максимальную стабильность.
И +250к населения в Испании.
П.С. Ну и в перспективе испанский паспорт на 4 года ближе.
Востаннє редагувалось slonomag в Сер 24 чер, 2026 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 чер, 2026 14:04
Франт, а в тебе нема цитат нормальних не проросійських політиків? Того Ковальського суспільство вважає дебілем.
Давай ще сюди цитат Брауна чи Мензена
Додано: Сер 24 чер, 2026 14:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 24 чер, 2026 14:07
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