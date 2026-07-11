RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхование
Главная Пользователи Поиск FAQ Правила Обратная связь
Форумы
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3431343234333434
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 10:04

  Сибарит писал(а):
  akurt писал(а):Ну а куди б спрямували панове в наш цікавий час?

Можно купить хорошую машину...
Потрать 100К - не такая уж и большая проблема 😁

Хм. Рішення людьми прийнято. Вектор спрямовано. Не можна сказати, що вектор якийсь неймовірний або зовсім новий. Але доволі сміливий.
Вже зроблено певні важливі та позитивні юридичні кроки. Все - самостійно.
Ніяких посередників.
Пізніше спробую надати відкриту інформацію.
Відкривають тому, хто стукає…
akurt
Аватара пользователя
 
Сообщения: 12222
С нами с: 12.02.09
Благодарил (а): 4456 раз.
Поблагодарили: 1580 раз.
 
 
2
2
7
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:34

  Bolt писал(а):
  Дюрі-бачі писал(а):Faceless
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... lceni.html

тут пишуть, що там є всякі курси, які коштують 200-300 злотих в місяць, а на податках економія десь 1000-1500 злотих, залежно від зарплати
Але то все діє тільки для молоді до 25 років

Але здається, до 26 ти прибутковий і так не платиться, там йшлося саме проZUS.

Це якщо молодь заробляє до 85 528 злотих (брутто) на рік. Я вже якось писав, що в гуглі наим українцям від гугла курси польської з персональним тьютором якби безкоштовно, але ця дорога послуга включалась у загальне оподаткування. А вони і так достатньо швидко переходили на 32% PIT (на місяць) та плюс інші страховки, то більшу частину свого заробітку бачили тільки умовно.
Ой+
Аватара пользователя
 
Сообщения: 7477
С нами с: 19.04.12
Благодарил (а): 113 раз.
Поблагодарили: 1208 раз.
 
 
2
6
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:37

  Ой+ писал(а):
  Bolt писал(а):
  Дюрі-бачі писал(а):Faceless
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... lceni.html

тут пишуть, що там є всякі курси, які коштують 200-300 злотих в місяць, а на податках економія десь 1000-1500 злотих, залежно від зарплати
Але то все діє тільки для молоді до 25 років

Але здається, до 26 ти прибутковий і так не платиться, там йшлося саме проZUS.

Це якщо молодь заробляє до 85 528 злотих (брутто) на рік. Я вже якось писав, що в гуглі наим українцям від гугла курси польської з персональним тьютором якби безкоштовно, але ця дорога послуга включалась у загальне оподаткування. А вони і так достатньо швидко переходили на 32% PIT (на місяць) та плюс інші страховки, то більшу частину свого заробітку бачили тільки умовно.

Загалом у них дуже висока заробітна плата для Польщі. При бруто 180 тис вже починається поріг з 32%. думаю в них всі 360 тис. в рік, це на хвилиночку 7 к Євро в місяць + стоки.
BIGor
Аватара пользователя
 
Сообщения: 10765
С нами с: 19.09.10
Благодарил (а): 1554 раз.
Поблагодарили: 1980 раз.
 
 
2
2
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:42

Re: Еміграція, заробітчанство

З серйозною проблемою зіткнеться іпотечний ринок Словаччини вже цієї осені: У великої кількості позичальників закінчується п'ятирічний термін фіксації ставок за іпотекою. А це означає, що власники кредитних квартир зіткнуться кратним зростанням відсотків по кредитах: у розпал пандемії ставки були нижчими за 1%. Нині ж стандартний відсоток за іпотекою – 3,5%.
Дюрі-бачі
Аватара пользователя
 
Сообщения: 6477
С нами с: 29.07.22
Благодарил (а): 987 раз.
Поблагодарили: 694 раз.
 
 
1
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:14

Ех, Словаччина - і та підвела...
Доля бідних країн...

Оголошено офіційний рейтинг світової економіки МВФ, складений з використанням критеріїв номінального ВВП та паритету купівельної спроможності (ПКС).
Згідно з детальним звітом, Сполучені Штати (США) зберегли своє світове лідерство, посівши перше місце з величезним економічним розміром у 32,4 трильйона доларів.
Китайська Народна Республіка посіла друге місце з номінальним ВВП у 20,9 трильйона доларів.

Німеччина, найбільша економіка Європи, посіла третє місце з 5,5 трильйона доларів.
Іншими країнами у першій десятці були Японія з 4,4 трильйона доларів, Велика Британія з 4,3 трильйона доларів, Індія з 4,2 трильйона доларів та Франція з 3,6 трильйона доларів. Італія та Росія поділили восьме та дев'яте місця з однаковими економіками по 2,7 трильйона доларів кожна, тоді як Бразилія посіла десяте місце з 2,6 трильйона доларів.
Туреччина з економічним розміром 1,6 трильйона доларів забезпечила собі 16-те місце серед 20 найбільших економік світу.
Словаччина - місце 63...
Джерело:
https://www.imf.org/external/datamapper ... OWORLD/CHN
https://www.sozcu.com.tr/dunyanin-en-ze ... si-p335358
akurt
Аватара пользователя
 
Сообщения: 12222
С нами с: 12.02.09
Благодарил (а): 4456 раз.
Поблагодарили: 1580 раз.
 
 
2
2
7
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor писал(а):Загалом у них дуже висока заробітна плата для Польщі. При бруто 180 тис вже починається поріг з 32%. думаю в них всі 360 тис. в рік, це на хвилиночку 7 к Євро в місяць + стоки.

А хіба не від 120 тис.?
Це брутто, після податків-страхівок значно менше. Один вже підписав контракт з тим же гуглом, але з роботою безпосередньо в США на брутто 300 тис, але вже не злотих. А візу йому так і не відкрили.
Ой+
Аватара пользователя
 
Сообщения: 7477
С нами с: 19.04.12
Благодарил (а): 113 раз.
Поблагодарили: 1208 раз.
 
 
2
6
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:39

  Ой+ писал(а):
  BIGor писал(а):Загалом у них дуже висока заробітна плата для Польщі. При бруто 180 тис вже починається поріг з 32%. думаю в них всі 360 тис. в рік, це на хвилиночку 7 к Євро в місяць + стоки.

А хіба не від 120 тис.?
Це брутто, після податків-страхівок значно менше. Один вже підписав контракт з тим же гуглом, але з роботою безпосередньо в США на брутто 300 тис, але вже не злотих. А візу йому так і не відкрили.

120 тис. - це такс-бейс, але не брутто. Умовно Ви отримали брутто в перший міс. 10 тис, заплатили з них 3 тис податків, і от 7 тис. підуть в ці 120 тис.

З 300 тис доларів в Польщі по UoP буде біля 50% податків, це абсолютно невигідно.
BIGor
Аватара пользователя
 
Сообщения: 10765
С нами с: 19.09.10
Благодарил (а): 1554 раз.
Поблагодарили: 1980 раз.
 
 
2
2
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 14:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі писал(а):BIGor
ШІ каже, що вартість м2 в Римі:
2016 ~2_900 Є
2020 ~2_670 Є
2024 ~3_380 Є
2026 ~3_800 Є
В Римі середня зарплата 2000 років тому була 10 грам золота, і зараз теж 10 грам. Вічне місто
2587715
Аватара пользователя
 
Сообщения: 367
С нами с: 25.12.23
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 14:15

Re: Еміграція, заробітчанство

Грамм золота долларов 14-15 стоил в 2000м году
Сколько в золоте тогда интересно в Милане, Риме и Турине метр?
У нас то точно почти как сейчас, грамм 10-12
барабашов
Аватара пользователя
 
Сообщения: 6018
С нами с: 16.06.15
Благодарил (а): 296 раз.
Поблагодарили: 393 раз.
 
 
  #<1 ... 3431343234333434
Форум:
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 2
Модераторы: Faceless, Ірина_, Модератор

Сейчас обсуждается
Ринок ОВДП (11774)
11.07.2026 16:04
Все материалы
Топ
ответов
Топ
пользователей
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При использовании материалов этой страницы ссылка на FINANCE.UA обязательна,
для интернет-изданий - гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфиденциальность.
Powered by phpBB.