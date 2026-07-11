Все вірно, але в перерахунку до курсу золото/срібло пересічний римлянин отримував на місяць 10 грам золота
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 20:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Все вірно, але в перерахунку до курсу золото/срібло пересічний римлянин отримував на місяць 10 грам золота
Добавлено: Сб 11 июл, 2026 21:17
Майбутнє вже поряд
Майбутнє вже поряд
Добавлено: Сб 11 июл, 2026 21:28
Слава Богу, пане Флаймане, хоч ви втрутилися.
А то панове вже планують стати гладіаторами античного Риму та збирати золоті монетки під час візиту в Колізей.
Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:00
flyman за 140 000 доларів США ви зможете собі взяти щорічний абонемент на непогану повію, нащо вам гуманоїд (притому що китайський неякісний)?
Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Так гладіатори то раби, їм монетки не положено
Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Більш цікаво, звідки ви знаєте, що неякісний. Невже пробували?
Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:41
вони прогресують
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