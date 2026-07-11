Форумы / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Добавить

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за темой Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3432343334343435 Добавлено: Сб 11 июл, 2026 20:01 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor писал(а): Ніфіга подібного, середній робітник в Древньому Римі (2000 років тому) отримував заробітну плату в динаріях, це срібна монета (в якій ще з різними інфляціми зменшували частку срібла). Золото ходило, але тільки у багатих. Ніфіга подібного, середній робітник в Древньому Римі (2000 років тому) отримував заробітну плату в динаріях, це срібна монета (в якій ще з різними інфляціми зменшували частку срібла). Золото ходило, але тільки у багатих. Все вірно, але в перерахунку до курсу золото/срібло пересічний римлянин отримував на місяць 10 грам золота Все вірно, але в перерахунку до курсу золото/срібло пересічний римлянин отримував на місяць 10 грам золота 2587715

Сообщения: 369 С нами с: 25.12.23 Благодарил (а): 10 раз. Поблагодарили: 11 раз. Добавлено: Сб 11 июл, 2026 21:17 Майбутнє вже поряд Майбутнє вже поряд

flyman

Сообщения: 43259 С нами с: 09.03.14 Благодарил (а): 1650 раз. Поблагодарили: 2904 раз. 1 4 Добавлено: Сб 11 июл, 2026 21:28 Слава Богу, пане Флаймане, хоч ви втрутилися.

А то панове вже планують стати гладіаторами античного Риму та збирати золоті монетки під час візиту в Колізей. akurt

Сообщения: 12223 С нами с: 12.02.09 Благодарил (а): 4458 раз. Поблагодарили: 1580 раз. 2 2 7 Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:00 flyman за 140 000 доларів США ви зможете собі взяти щорічний абонемент на непогану повію, нащо вам гуманоїд (притому що китайський неякісний)? BIGor

Сообщения: 10767 С нами с: 19.09.10 Благодарил (а): 1554 раз. Поблагодарили: 1981 раз. 2 2 Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:17 Re: Еміграція, заробітчанство akurt писал(а): Слава Богу, пане Флаймане, хоч ви втрутилися.

А то панове вже планують стати гладіаторами античного Риму та збирати золоті монетки під час візиту в Колізей. Так гладіатори то раби, їм монетки не положено Так гладіатори то раби, їм монетки не положено Faceless

Модератор Сообщения: 37953 С нами с: 24.01.12 Благодарил (а): 1511 раз. Поблагодарили: 8342 раз. 4 9 3 Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:17 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor писал(а): flyman за 140 000 доларів США ви зможете собі взяти щорічний абонемент на непогану повію, нащо вам гуманоїд (притому що китайський неякісний)? Більш цікаво, звідки ви знаєте, що неякісний. Невже пробували? Більш цікаво, звідки ви знаєте, що неякісний. Невже пробували? Faceless

Модератор Сообщения: 37953 С нами с: 24.01.12 Благодарил (а): 1511 раз. Поблагодарили: 8342 раз. 4 9 3 Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:41 вони прогресують BIGor писал(а): flyman за 140 000 доларів США ви зможете собі взяти щорічний абонемент на непогану повію, нащо вам гуманоїд (притому що китайський неякісний)? за 140 000 доларів США ви зможете собі взяти щорічний абонемент на непогану повію, нащо вам гуманоїд (притому що китайський неякісний)?

вони прогресують вони прогресують flyman

Сообщения: 43259 С нами с: 09.03.14 Благодарил (а): 1650 раз. Поблагодарили: 2904 раз. 1 4 #<1 ... 3432343334343435 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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