В обмін на деблокаду зернових Гуттеріш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій.
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WSJ: ООН пропонує послабити санкції проти рф в обмін на деблокаду українського зерна
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Додано: Вів 17 тра, 2022 09:49
WSJ: ООН пропонує послабити санкції проти рф в обмін на...
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WSJ: ООН пропонує послабити санкції проти рф в обмін на деблокаду українського зерна
Додано: Вів 17 тра, 2022 13:23
будь-які українські кораблі, які вийдуть в море, будуть захоплені каzапами. щоб забезпечити безпеку судноплавства, необхідно ввести військовий флот нато, що виглядає як фантастика. Гуттеріш - ідіот.
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