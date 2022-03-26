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WSJ: ООН пропонує послабити
санкції проти рф в обмін на...

WSJ: ООН пропонує послабити санкції проти рф в обмін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:49

WSJ: ООН пропонує послабити санкції проти рф в обмін на...

Пропонуємо до обговорення:
В обмін на деблокаду зернових Гуттеріш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій.

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WSJ: ООН пропонує послабити санкції проти рф в обмін на деблокаду українського зерна
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:23

будь-які українські кораблі, які вийдуть в море, будуть захоплені каzапами. щоб забезпечити безпеку судноплавства, необхідно ввести військовий флот нато, що виглядає як фантастика. Гуттеріш - ідіот.
olexiy_ogryzko
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