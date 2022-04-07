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НБУ планує пом'якшити валютні обмеження і відмовитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 22:46
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк планує пом'якшити деякі валютні обмеження, введені з першого дня війни. Крім того, НБУ може відмовитися від фіксованого курсу на рівні 29,25 гривень за долар.
Дивися повний текст НБУ планує пом'якшити валютні обмеження і відмовитися від фіксованого курсу гривні
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Додано: Вів 17 тра, 2022 22:46
Як це може вплинути на курс долара, може варто закуплятися по 35, поки не піднявся до 40?
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oleksandr7antonov
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