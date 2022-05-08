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Bitcoin прогнозують зниження
до 3−7 тисяч доларів, а...

Bitcoin прогнозують зниження до 3−7 тисяч доларів, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:20

Bitcoin прогнозують зниження до 3−7 тисяч доларів, а...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавня нестабільність на ринку криптовалют, стримувана підвищенням відсоткових ставок і інфляцією, що зростає, призвела до того, що кілька галузевих аналітиків прогнозують обвал ринку в 2022 році.

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Bitcoin прогнозують зниження до 3−7 тисяч доларів, а потім впевнений ріст до півмільйона
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:20

🤣 дас ин фантастиш
konjkov_il29
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Модератори: Ірина_, Модератор

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