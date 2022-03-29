Курс продажу валюти не відреагував на дозвіл НБУ банкам продавати валюту дорожче.
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Курс гривні не просів після зняття Нацбанком обмежень щодо валюти
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:02
Курс гривні не просів після зняття Нацбанком обмежень...
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Курс гривні не просів після зняття Нацбанком обмежень щодо валюти
Додано: Суб 21 тра, 2022 11:13
наверное дали время до понедельника для тех кто еще не успел "завершить запланированные сделки" ))) ну и плюс суббота - многие банки не работают или в полурабочем режиме.
Додано: Суб 21 тра, 2022 12:54
Всё проще: этот аналитик измерял курс нала. А кто-то последние пару месяцев видел в банке, чтобы можно было купить валюту по этому курсу? Вот Укрсиб и может себе позволить "продавать" по 29.55. Какой смысл напрягаться исправлением ценника? По картам у него уже более реалистичный 31.30 и то, наверное, в понедельник подкорректирует.
Так с міняйло ограничений не снимали. Поэтому он не считается
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